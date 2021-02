Volejbalová extraliga mužov pozná nové termíny

Termíny play off Extraligy mužov:



štvrťfinále



Komárno (4.) - Svidník (5.) - sobota 6. 3. (rozhodujúci tretí zápas)







semifinále



Myjava (2.) - Košice (6.) - streda 3. 3., sobota 6. 3., streda 10. 3., prípadne sobota 13. 3., streda 17. 3.



Prešov (1.) - Komárno (4.)/Svidník (5.) - po dohode tímov (až po sobote 6. 3.)







skupina o 5.-7. miesto s tímami VKP Bratislava (3.), Komárno (4.)/Svidník (5.), Prievidza (7.) - streda 10. 3., sobota 13. 3., streda 17. 3., sobota 20. 3., streda 24. 3., sobota 27. 3.

Bratislava 26. februára (TASR) - Štvrťfinálová séria play off extraligy mužov medzi Rieker UJS Komárno a TJ Slávia Svidník sa napokon bude hrať iba na dva víťazné zápasy a nie na tri. Stav série je 1:1, rozhodujúce tretie stretnutie je na programe v sobotu 6. marca.Úpravu v podobe skrátenia série schválila po dohode a súhlase oboch klubov Súťažná komisia SVF aj s ohľadom na mimoriadnu situáciu a súvisiaci termínový sklz. Pre výskyt koronavírusu v oboch družstvách neodohrali minulý týždeň plánovaný tretí ani štvrtý súboj série.Výhoda domáceho prostredia patrí vyššie nasadenému Komárnu, v jeho domácej hale by však malo počas budúceho víkendu prebiehať testovanie na koronavírus a preto by sa zápas so začiatkom o 20.00 h mal uskutočniť v Nitre v Mestskej športovej hale na Klokočine. Ak sa v hale Rieker UJS testovať nebude, duel sa v sobotu 6. marca uskutoční od 17.00 h v Komárne.Súťažná komisia SVF tiež rozhodla o termínoch ďalších stretnutí mužského play-off. Semifinálová séria medzi TJ Spartak Myjava a VK KDS-Šport Košice (na 3 výhry) sa začne podľa plánu v stredu 3. marca v Myjave.Vzhľadom na termínový posun série Komárna so Svidníkom nie je možné, aby 3. marca odštartovala aj druhá semifinálová séria, v ktorej si postupujúci zmeria sily s víťazom základnej časti VK MIRAD UNIPO Prešov. Súťažná komisia preto požiadala dvojicu Prešov - Komárno aj dvojicu Prešov - Svidník, aby jej do 3. marca doručili po vzájomnej dohode návrh termínov semifinálovej série odohranej do 21. marca. Ak k dohode nedôjde, termíny pre túto sériu vydá SK SVF.Zdolaní štvrťfinalisti VKP Bratislava, VK OSMOS Prievidza a jeden z dvojice Komárno - Svidník sa stretnú v skupine o 5. - 7. miesto. Hrá sa systémom každý s každým doma aj vonku, prvý zápas je na programe v stredu 10. marca.Rozpis pre finále a sériu o 3. miesto vydá Súťažná komisia podľa termínu ukončenia semifinále. Informácie zverejnila Slovenská volejbalová federácia (SVF).