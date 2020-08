Volejbal: Hančák po prehre s Poľskom: Ďalší veľký a ťažký zápas

Zenica 23. augusta (TASR) - Slovenské volejbalové juniorky prehrali aj vo svojom druhom vystúpení na ME hráčok do 19 rokov. V zápase I. skupiny v bosnianskej Zenici prehrali s Poľkami 0:3. V pondelok sa Slovenky stretnú od 17.30 s Bieloruskami a v stredu s domácim družstvom (20.00 h).







ME volejbalistiek do 19 rokov:



I. skupina:



Poľsko - SLOVENSKO 3:0 (25, 15, 18)



zápas trval 85 minút, rozhodovali: Ivkovič (Chor.), Visan (Rum.)



Poľsko: Czyrniaňská 21, Pierzchalová 7, Piasecká 14, Orzolová 5, Hyžyová 4, Lazowská 3, libero Dabrowská (Družkowská 1, Borowczaková 7, Kosterová 0, Stefaniková 3). Tréner: W. Popik



SLOVENSKO: Kohútová 1, A. Fričová 12, Smiešková 3, Čierna 9, Kucserová 6, Tereza Hrušecká 6, libero Justhová (Návratová 1, Laučíková 0, Dlhošová 1, Valentová 1, Földesiová 0). Tréner: J. Hančák







Jaroslav Hančák, tréner SR "19" /svf.sk/: "Dnes sme tiež odohrali veľký a ťažký zápas s tímom, ktorý patrí medzi kandidátov na semifinále, bol to veľmi porovnateľný súper so Srbskom. Začali sme celkom dobre, vychádzala nám obrana a hrali sme agresívne v útoku. Žiaľ, koncovku, v ktorej sme viedli 23:20, sme nezvládli. Aj keď sme si prihrali, tak sme neboli dôrazní v útoku, respektíve súper výborne bránil a dokázal priebeh otočiť. V ďalších dvoch setoch sme sa viac-menej len doťahovali. Súper bol agresívny v útoku, dobre prihrával a mali sme problém ich ubrániť. Rozdiel v porovnaní so zápasom proti Srbsku bol najmä v tom, že Poľky oveľa lepšie bránia, dokážu udržať loptu a tvrdo to dohrávať. Poľsko zvládalo lepšie aj ťažšie situácie, čo nás ubíjalo - aj keď sme dobre zaútočili, skvelou obranou to dokázali otočiť. Poľky vyhrali oveľa viac ťažkých výmen. Odohrali sme zápasy proti favoritom skupiny, ideme ďalej. Neskláňame hlavy, odohrali sme to, na čo sme mali. Teraz sa ideme sústrediť na ďalších súperov a zabojovať o postup do druhej fázy turnaja."







Tabuľka I. skupiny:



1. Poľsko 2-0 6:0 6 b.



2. Srbsko 1-0 3:1 3 b.



3. SLOVENSKO 0-2 1:6 0 b.



4. Bosna a Herc. 0-1 0:3 0 b.



Pozn.: Bielorusko ešte nehralo.







Ďalší program SR v I. skupine:



pondelok 24. 8.: SLOVENSKO - Bielorusko (17.30)



streda 26. 8.: Bosna a Hercegovina - SLOVENSKO (20.00)