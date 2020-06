Volejbalistka Herelová bude v nasledujúcej sezóne pôsobiť v Aachene

Aachen 25. júna (TASR) - Slovenská volejbalistka Nina Herelová bude pokračovať v kariére v nemeckom Ladies in Black Aachen. Dvadsaťsedemročná reprezentačná blokárka tam zamierila po ročnom pôsobení vo francúzskom Nancy.



"Vyskúšať si nemeckú ligu patrilo medzi moje priority, aj preto som si vybrala Aachen. Navyše, po korone je situácia na trhu komplikovanejšia. Vo Francúzsku sa obvykle na kontrakty čaká dlhšie a chcela som to už mať za sebou. V Nemecku mám teraz priateľa, aj preto som si hľadala nové pôsobisko tam," uviedla Herelová na oficiálnom webe Slovenského volejbalového zväzu (SVF).



V zahraničí ju čaká už ôsma sezóna, predtým hrala aj v Rakúsku, Česku či Poľsku. "Bundesliga patrí v Európe k stabilne kvalitným ligám. Vyskúšala som si už Poľsko a Francúzsko, rada by som si to porovnala s Nemeckom, o ktorom viem, že je tu silné fanúšikovské zázemie aj 'promo'. Bundesliga je pre mňa výzva, na ktorú sa veľmi teším," povedala Herelová.



Aachen v nedávnej minulosti niesol silnú slovenskú stopu. Pod trénerským dohľadom súčasného športového riaditeľa SVF Mareka Rojka si tam zahrali bývalé reprezentantky Dominika Valachová, Miroslava Kuciaková, Simona Kóšová či Tatiana Crkoňová. Podľa Herelovej pred prestupom zbierala informácie od svojich predchodkýň: "Počas koronakrízy som sa v Nemecku stretla so Simou Kóšovou, ktorá mi dala na Aachen veľmi dobré referencie. Pýtala som sa aj Niky Radosovej, ktorá má v Nemecku čo-to za sebou. Povedala mi, že v Aachene býva výborná kulisa, na čo sa teším. Ich hala síce nepatrí k najmodernejším, ale mesto je pekné, študentské. Keďže rada cestujem a spoznávam nové miesta, mesto na hraniciach s Belgickom a Holandskom je pre mňa výborný východiskový bod. Určite sa zastavím aj za Kajou Palgutovou v Nancy, ak budem mať možnosť."