Spod vysokej siete: Hráčmi mesiaca december Herdová a Lamanec

Bratislava 3. januára (TASR) - Do tretice v tejto sezóne získali ocenenie Hráč mesiaca v najvyšších slovenských volejbalových súťažiach parfems.sk extralige žien, resp. Edymax extralige mužov 2019/2020 smečiarka a univerzál. Za výkony v mesiaci december si ho vyslúžili Lucia Herdová zo Strabagu VC Bilíkova Pezinok a Patrik Lamanec z VK KDS-Šport Košice. Pre Herdovú je to premiérový triumf, Lamanec sa dvakrát dočkal pocty už v minulej sezóne - za január aj marec 2019.



Pezinok aj s veľkým prispením 19-ročnej Herdovej zvládol v decembri v domácom prostredí všetky tri extraligové zápasy vrátane kľúčového proti majstrovskej Slávii EU (3:2), po ktorom sa dostal na líderskú pozíciu. Herdová si v šlágri pripísala 20 bodov vrátane 6 es, ešte o päť bodov viac (25) dosiahla v súboji proti Trnave (3:1), za ktorý získala ocenenie MVP, tretie v sezóne.



Strabag Bilíkova aj vďaka jej výkonom natiahol šnúru extraligových výhier na osem stretnutí a na spečatenie prvenstva v základnej časti mu postačí bod z pondelkového domáceho duelu záverečného 14. kola proti Novému Mestu nad Váhom. Herdová je so 179 bodmi najčastejšie bodujúcou hráčkou parfems.sk extraligy, s priemerom 3,98 bodu na set je druhá za Erikou Salanciovou z UKF Nitra. Finalistkami ankety za december boli novembrová víťazka Zuzana Šepeľová zo Slávie EU, Denisa Martáková z Nového Mesta a Nitranka Erika Salanciová.



Aj Košičania s ťahúňom Lamancom boli v decembri stopercentní - zvíťazili štyrikrát po sebe. Postupne si poradili s majstrovskou Prievidzou (3:1), mladíkmi ŠŠ Trenčín (3:0), v dohrávke vo východniarskom derby s Prešovom (3:2) a krátko pred Vianocami aj s vedúcim Svidníkom (3:0). Triumfom nad Svidníkom získali Košičania výhodu v boji o celkový triumf v základnej časti - ak v sobotu zvíťazia v Komárne a v pondelok doma nad Myjavou, pôjdu do nadstavby z 1. priečky.



Lamanec, ktorý minulý týždeň oslávil svoje 24. narodeniny, získal v decembri svoje druhé a tretie ocenenie MVP v sezóne - proti Trenčínu pomohol 16 bodmi a v šlágri proti Svidníku 21 bodmi vrátane troch es a štyroch blokov. K lídrom patril aj v Prešove, kde si pripísal 19 bodov. Celkovo má v tomto ročníku na konte 224 bodov a v Top 10 štatistík je na 8. mieste, pričom si udržiava 50-percentnú úspešnosť v útoku. Finalistami ankety za december boli František Ogurčák z Komárna, prešovský blokár Ivo Mikovčík a dvojica zo Svidníka Jakub Hriňák, Lukasz Pietrzak.