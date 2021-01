Hráčmi mesiaca december sú Španková a Kostoláni

Bratislava 7. januára (TASR) – Libero Volley project UKF Nitra Michaela Španková a univerzál VKP Bratislava Ľuboš Kostoláni sa stali Hráčmi mesiaca december v najvyšších slovenských volejbalových súťažiach extralige žien a extralige mužov 2020/2021.



Španková je druhou hráčkou UKF Nitra s týmto ocenením v aktuálnej sezóne a vôbec prvým liberom v histórii ankety. Kostoláni sa Hráčom mesiaca stal druhýkrát v kariére, ale premiérovo v drese rekordného majstra Slovenska.



Dvadsaťjedenročná Španková bola oporou Nitry vo všetkých troch extraligových dueloch v decembri a pomohla tímu aj k postupu do štvrťfinále Challenge Cupu. Nitranky v najvyššej súťaži prehrali v televíznom zápase na začiatku minulého mesiaca po veľkom boji s lídrom tabuľky Sláviou EU Bratislava 2:3, vyhrali na palubovke Projekt RD SVF 3:0 a set nestratili ani doma s VK Prešov.



Španková odohrala v poslednom mesiaci minulého roka všetky extraligové zápasy, excelovala na príjme a v obrane v poli. So 66% pozitívnym príjmom je na čele celej extraligy. Po návrate z turnaja Challenge Cupu v maďarskom Kaposvári sa však v tíme vyskytol koronavírus a preto úvodný duel nadstavby so Strabagom VC (19. decembra) museli odložiť.



Skúsený univerzál Kostoláni bol ťahúňom policajtov, ktorí mali stopercentný december. Po sérii zápasov vonku nestratili zverenci Jaroslava Noseka v dočasnom domovskom prostredí v hale FEI ani bod a v štyroch dueloch prehrali len jeden set. K trom decembrovým víťazstvám nad Svidníkom (3:0), dovtedy nezdolaným Prešovom (3:1) a Myjavou (3:0) pomohol Kostoláni 63 bodmi, z toho ôsmimi blokmi a v útoku mal v priemere 58% úspešnosť. VKP sa vďaka sérii úspechov prepracoval v tabuľke na 3. miesto.



Kostoláni je so 192 bodmi v desiatich zápasoch druhým najproduktívnejším hráčom extraligy za Košičanom Patrikom Lamancom (210). S priemerom 5,33 bodu na set je 203 cm vysoký volejbalista tiež druhý. Dokopy 168 bodov nazbieral útokom, dal 6 es a pripísal si 18 blokov. V ankete Hráč mesiaca triumfoval predtým v novembri 2019. Informáciu priniesol web Slovenskej volejbalovej federácie.