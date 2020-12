Hráčmi mesiaca november Silvová a Petráš

Bratislava 2. októbra (TASR) - Brazílska blokárka Volley project UKF Nitra Vanessa Silvová a smečiar TJ Slávia Svidník Michal Petráš sa stali Hráčmi mesiaca november v najvyšších slovenských volejbalových súťažiach extralige žien a extralige mužov 2020/2021. Informoval o tom web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).



Aj v druhom mesiaci sezóny sa z ocenenia tešili blokárka z Brazílie a smečiar spod Tatier - za október to boli Raquel Löffová zo Slávie EU Bratislava a Martin Sopko starší z VK MIRAD UNIPO Prešov. O ocenených rozhoduje komisia, ktorá zohľadňuje štatistiky aj vplyv hráča na tím a výsledok.



Silvová výraznou mierou pomohla aktuálne druhej Nitre (10-1) k stopercentnej novembrovej bilancii (4-0). Zažiarila hneď v domácom úvodnom vystúpení v mesiaci proti Strabagu Bilíkova Pezinok (3:1), keď si pripísala 25 bodov a málo vídaných 12 blokov. V Trnave (3:0) odohrala len jeden set, no aj tak získala až 7 bodov, doma proti Novému Mestu nad Váhom bola opäť bodovou líderkou tímu (17 bodov - 7 blokov) a na pôde svojho minulosezónneho zamestnávateľa Brusna pomohla k trojsetovej výhre UKF 11 bodmi.



Účastník majstrovstiev Európy 2017 v Poľsku Petráš sa so Svidníkom tešil v novembri zo štyroch víťazstiev, jeho tím raz prehral, vďaka čomu sa Slávia vyšvihla na 3. priečku (bilancia 5-3).



Petráš nastúpil v štyroch z piatich zápasov a v každom získal minimálne 15 bodov, jeho maximom bolo 19 bodov pri prehre 1:3 v Komárne. Pri víťazstvách nad VKP Bratislava (3:1) a v Košiciach (3:0) si pripísal po 18 bodov, v Trenčíne 15 bodov.