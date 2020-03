VOLEJBAL: Hrušecká a Petráš sa stali Hráčmi mesiaca február

Bratislava 3. marca (TASR) - Blokárka Strabag VC Bilíkova Pezinok Tereza Hrušecká a univerzál VK Spartak UJS Komárno Jakub Petráš získali ocenenie Hráč mesiaca február v najvyšších slovenských volejbalových súťažiach parfems.sk extralige žien, resp. Edymax extralige mužov 2019/2020. Obaja triumfovali v ankete premiérovo.



Hrušecká bola oporou Pezinka, ktorý vo februári vyhral všetky tri zápasy a stal sa víťazom nadstavbovej časti, vďaka čomu si vybojoval miestenku priamo do semifinále play off. Devätnásťročná juniorská reprezentantka navyše pomohla svojmu tímu k historickému triumfu v Slovenskom pohári. Pezinok v bratislavskom Superfinále zdolal 9. februára obhajcu Sláviu EU Bratislava 3:2, Hrušecká k víťazstvu prispela 18 bodmi (3 esá, 6 blokov) a získala ocenenie MVP. V troch extraligových dueloch vo februári nazbierala dokopy 35 bodov, z toho 2 esá a 13 blokov. Najviac jej vyšiel zápas v Novom Meste nad Váhom, kde si pripísala 16 bodov a blysla sa 7 blokmi. K víťazstvu 3:1 na palubovke Slávie prispela 11 bodmi, v poslednom zápase nadstavby s UKF Nitra (3:1) zaznamenala 8 bodov.



Petráš kvalitnými výkonmi pomohol Komárnu k stopercentnej bilancii vo februári. Spartak vyhral posledné tri zápasy nadstavbovej časti, vďaka čomu sa predral na tretie miesto a zvládol aj úvodný duel štvrťfinále play off s Prešovom. Dvadsaťjedenročný odchovanec Humenného nazbieral v týchto štyroch zápasoch dokopy 84 bodov, z toho dal 7 es a pridal 6 blokov. Najviac mu vyšiel televízny duel v Prievidzi (3:1), kde nazbieral 25 bodov a v útoku mal 59% úspešnosť. V zápase s Košicami (3:0) si pripísal 17 bodov, doma so Svidníkom (3:2) 20 bodov a k triumfu v play off nad Prešovom 3:1 prispel 22 bodmi.