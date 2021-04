Humenné bude v júli hostiť zápasy ME volejbalistiek do 16 rokov

Bratislava 16. apríla (TASR) - Zápasy júlových ME volejbalistiek do 16 rokov sa na Slovensku uskutočnia v Humennom. Mesto vo východoslovenskom regióne Zemplín bude hostiť niektorý z európskych šampionátov vo volejbale po prvý raz v histórii. Druhým hostiteľským mestom je maďarská Nyíregyháza, dvanásť tímov bude bojovať o titul od 10. do 18. júla.



V Humennom sa odohrá jedna z dvoch šesťčlenných skupín a zápasy o 5. až 8. miesto, semifinále a súboje o medaily sa uskutočnia v Maďarsku. Účastníčkami humenskej skupiny budú aj slovenské reprezentantky pod vedením trénera Michala Matušova. Slovensko bude hostiť záverečný turnaj majstrovstiev Európy po deviaty raz (ôsmy mládežnícky), od roku 2014 šiestykrát.



"Našou prioritou bolo vybrať miesto, kde sme doteraz s takýmto významným mládežníckym podujatím neboli. Je to podľa nás správna cesta, ako prispieť k propagácii volejbalu v regiónoch, v Humennom o to viac, že dlhé roky patrilo k najväčším volejbalovým baštám u nás. Sme tiež veľmi radi, že záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Miloš Meričko," povedal zastupujúci generálny sekretár Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) Tomáš Singer pre oficiálny portál federácie.



Žreb záverečného turnaja sa uskutoční po skončení druhej fázy kvalifikácie (6. - 9. mája), istotu účasti už majú okrem Sloveniek a Maďariek víťazky zonálnych turnajov prvej fázy Srbky, Rusky, Češky a Talianky. Mladé Slovenky na marcový turnaj stredoeurópskej zóny MEVZA v chorvátskom Zadare napokon pre karanténu necestovali, predtým absolvovali spoločné sústredenia v Liptovskom Hrádku.