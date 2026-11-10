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Volejbalisti Rieker UJS Komárno zdolali Buducnost Podgorica 3:0
Najvyrovnanejší bol prvý set, v ktorom domáci triumfovali 25:23, v ďalších dvoch mali väčšiu prevahu a zvládli ich na 21 a 18.
Autor TASR
Komárno 10. novembra (TASR) - Volejbalisti Rieker UJS Komárno zvládli úvodný zápas 32-finále Challenge Cupu a pred domácimi fanúšikmi zdolali Buducnost Podgorica 3:0. Odveta je na programe 18. novembra o 18.00 h v metropole Čiernej Hory.
Najvyrovnanejší bol prvý set, v ktorom domáci triumfovali 25:23, v ďalších dvoch mali väčšiu prevahu a zvládli ich na 21 a 18.
Najvyrovnanejší bol prvý set, v ktorom domáci triumfovali 25:23, v ďalších dvoch mali väčšiu prevahu a zvládli ich na 21 a 18.
Challenge Cup mužov - 32-finále - 1. zápas:
Rieker UJS Komárno - Buducnost Podgorica 3:0 (23, 21, 18)
Rozhodovali: Kandemir (Tur.), Hafifová (Švéd.), 506 divákov.
Komárno: Halanda 12, Brestovič 2, Kasperkevič 4, Ruivo 16, Baslar 6, Hulpach 10, libero Pati-Nagy (Polegar 2, Sánta 1, Kudra 0)
Podgorica: Delič 14, Sindelič 2, Santana 14, Zvicer 5, Petrovič 7, R. Milenkovič 0, libero Lakčevič (Radič 0, V. Milenkovič 1, Kovačevič 0, Silajdžič 0, Miloševič 0)
Rieker UJS Komárno - Buducnost Podgorica 3:0 (23, 21, 18)
Rozhodovali: Kandemir (Tur.), Hafifová (Švéd.), 506 divákov.
Komárno: Halanda 12, Brestovič 2, Kasperkevič 4, Ruivo 16, Baslar 6, Hulpach 10, libero Pati-Nagy (Polegar 2, Sánta 1, Kudra 0)
Podgorica: Delič 14, Sindelič 2, Santana 14, Zvicer 5, Petrovič 7, R. Milenkovič 0, libero Lakčevič (Radič 0, V. Milenkovič 1, Kovačevič 0, Silajdžič 0, Miloševič 0)
hlas /slovakvolley.sk/
František Ogurčák, tréner Rieker UJS: „Som spokojný s výsledkom. Nevyhli sme sa chybám v útoku, hlavne v prvom sete. To znamená, že máme ešte veľa priestoru na zlepšenie, a preto som pred odvetou optimistom. Vieme, že nás v Podgorici nečaká nič ľahké, ale verím, že v Čiernej Hore zahráme ešte lepšie ako v prvom zápase doma.“
František Ogurčák, tréner Rieker UJS: „Som spokojný s výsledkom. Nevyhli sme sa chybám v útoku, hlavne v prvom sete. To znamená, že máme ešte veľa priestoru na zlepšenie, a preto som pred odvetou optimistom. Vieme, že nás v Podgorici nečaká nič ľahké, ale verím, že v Čiernej Hore zahráme ešte lepšie ako v prvom zápase doma.“