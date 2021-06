Komárno v Lige majstrov proti Grazu

Žreb európskych pohárov CEV 2021/2022:



Liga majstrov mužov



1. kolo (5. - 7. 10. / 12. - 14. 10.)



Rieker UJS Komárno - UVC Holding Graz (Rak.)



Challenge Cup mužov



1. kolo (9. - 11. 11. / 16. - 18. 11.)



VKP Bratislava - Epicentr Horodok (Ukr.)



šestnásťfinále (30. 11 - 2. 12. / 7. - 9. 12.)



VKP Bratislava / Epicentr Horodok (Ukr.) - Pénzügyör Budapešť (Maď.)



TJ Spartak Myjava - Hapoel Kfar Saba (Izr.)



Challenge Cup žien



1. kolo (26. - 28. 10. / 2. - 4. 11.)



VK Pirane Brusno - CSM Lugoj (Rum.)



VKP Bratislava - ASP Thetis (Gréc.)



šestnásťfinále (16. - 18. 11. / 23. - 25. 11.)



VK Pirane Brusno / CSM Lugoj (Rum.) - Sm'Aesch Pfeffingen (Švaj.)



VKP Bratislava / ASP Thetis (Gréc.) - Savino Del Bene Scandicci (Tal.)



Kazanlak Volley (Bul.) - Volley project UKF Nitra

Bratislava 25. júna (TASR) - Šestica slovenských volejbalových klubov v piatok popoludní počas žrebu v Luxemburgu spoznala svojich súperov v pohárových súťažiach pod hlavičkou Európskej volejbalovej konfederácie v novom ročníku 2021/2022.Na úradujúceho mužského šampióna Rieker UJS Komárno, ktorý zažije európsku premiéru v prestížnej Lige majstrov a je prvým slovenským účastníkom LM od roku 1999, sa usmialo šťastie - vďaka priazni žrebu sa vyhol predkolu a zahrá si priamo v 1. kole, v ktorom sa stretne s rakúskym majstrom UVC Holding Graz. Domáci zápas odohrá Komárno v Nitre v termíne 5. - 7. októbra, odveta v Rakúsku je na programe o týždeň neskôr.Na ceste do skupinovej fázy LM musia tímy v tejto fáze zvládnuť tri kolá, Komárno by v 2. kole nastúpilo proti bosnianskemu Brčku alebo gréckemu Olympiakosu Pireus. V prípade neúspechu proti Grazu sa slovenský majster presunie do 1. kola pohára číslo dva CEV Cupu, v ktorom by si zmeral sily s rumunským Dinamom Bukurešť.V pohári číslo tri Challenge Cupe bude mať Slovensko päť zástupcov - dvoch mužských a troch ženských. Strieborný tím extraligy mužov TJ Spartak Myjava, štvrťfinalistu tejto súťaže zo sezóny 2016/2017, čaká v šestnásťfinále cesta do Izraela a zápasy s Hapoelom Kfar Saba.Muži VKP Bratislava vstúpia do súťaže už v úvodnom kole súbojmi proti ukrajinskému klubu Epicentr Horodok, víťaz bude v šestnásťfinále čeliť maďarskému Pénzügyöru Budapešť.Hráčky Volley project UKF Nitra, ktoré vlani pri svojej európskej premiére postúpili v Challenge Cupe do štvrťfinále, sa v šestnásťfinále stretnú s bulharským Kazanlakom. Po roku sa v súťaži opäť predstavia aj Pirane Brusno, ktoré budú o postup do šestnásťfinále bojovať v 1. kole proti rumunskému Lugoju, na víťaza čaká švajčiarsky Pfeffingen.Novovzniknutý tím žien VKP Bratislava bude mať v úvodnom kole Challenge Cupu o motiváciu postarané – ak zvládne duely s gréckym Thetisom, v šestnásťfinále si zahrá so Scandicci, účastníkom talianskej Serie A1.