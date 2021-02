Komárno získalo z Prievidze Kasperkeviča a Mačuhu

Bratislava 1. februára (TASR) – Nahrávač Maroš Kasperkevič a blokár Filip Mačuha vymenili dres v rámci volejbalovej extraligy, keď z VK Osmos Prievidza zamierili do tímu Rieker UJS Komárno. V pondelok o tom informoval aktuálne štvrtý tím extraligovej tabuľky na svojich sociálnych sieťach. Debut v novom drese môžu obaja absolvovať už vo štvrtok v dohrávke 12. kole doma proti VK KDS Šport Košice.



Kasperkevič odohral v tejto sezóne v drese prievidzských kohútov trinásť zápasov, nazbieral v nich 35 bodov. „Do Komárna som sa veľmi tešil, som rád, že to všetko vyšlo podľa predstáv," povedal 27-ročný volejbalista pre web Slovenskej volejbalovej federácie.



„Teraz ma už len čaká najdôležitejšia vec a to zohrať sa s chalanmi. Dúfam, že to nebude problém, pretože Komárno má veľmi dobrých a skúsených hráčov," dodal ľavoruký nahrávač, ktorý hral predtým v Starej Ľubovni, Svidníku a posledných päť sezón si obliekal dres Košíc.



Mačuha v trinástich dueloch za Prievidzu nazbieral 113 bodov, z toho dal 8 es a 33 blokov (5. miesto v lige). „V prvom rade som veľmi rád, že sa mi naskytla takáto možnosť, aj keď to bolo všetko dosť narýchlo. Jediné čo momentálne chcem, je čo najviac trénovať a zlepšovať sa. Dúfať, že sa mi bude dariť a verím, že odohrám čo najviac zápasov, ktoré nás čakajú," povedal dvadsaťjedenročný slovenský reprezentant.



Mladý blokár pôsobí v extralige šiesty rok, s výnimkou sezóny 2017 – 2018, keď s Nitrou získal extraligové striebro, pôsobil v rodnej Prievidzi. S kohútmi získal majstrovský titul (2019) a Trofej Štefana Pipu za víťazstvo v Slovenskom pohári (2020). Účastník majstrovstiev Európy v roku 2019 odohral v najvyšších slovenských súťažiach 103 duelov s bilanciou 580 bodov, 56 es a 167 blokov.