Komárno zvíťazilo aj v treťom finále a je krok od titulu

Rieker UJS Komárno - VK MIRAD UNIPO Prešov 3:0 (23, 22, 22)



91 min, rozhodovali: Juráček, Kráľovič



/na zápasy: 3:0/



Komárno: Kohút 15, Kasperkevič 2, Ogurčák 10, Kašper 5, Mlynarčík 17, Kubš 9, libero Turis (Jalovecký 0, Forró 0, Százvai 0)



Prešov: Ščerba 4, Jendrejčák 8, Porubský 3, Smolej 11, Baslar 2, Kozák 17, libero T. Lampart (Mikovčík 1, V. Rzyman 0, M. Sopko st. 2)







Prešovčania mali dobrý vstup do zápasu, no vypracovali si maximálne dvojbodový náskok. Viedli 5:3, no domáci zareagovali štvorbodovou šnúrou. V dramatickej koncovke prvého setu boli domáci od stavu 19:19 vždy o krok pred súperom a získali ho vo svoj prospech. Podobnú drámu prinieslo aj druhé dejstvo, ani jedno mužstvo v ňom neviedlo viac ako o dva body. Nerozhodný výsledok trval ešte za stavu 23:23, no potom Komárno uhralo dve lopty a viedlo 2:0 na sety. Zápas hodný finále pokračoval aj v treťom sete, opäť s lepšie zvládnutou koncovkou zo strany domácich, ktorí od stavu 22:22 uhrali záverečné tri lopty.



Hlasy trénerov /zdroj: svf.sk/



Gabriel Chochoľak, tréner Komárna: "Dôležité je, že sme zvíťazili. Tento zápas bol iný, ako predchádzajúce dva v Prešove. Na oboch stranách bolo cítiť nervozitu, ale som rád, že sme boli v rozhodujúcich momentoch lepší. Pred štvrtým zápasom už hráčov netreba nijako špeciálne pripravovať, len ich nastaviť dobre mentálne a povedať si iba pár drobností. Máme svoj cieľ a už tri kroky za sebou."



Erik Digaňa, tréner Prešova: "V porovnaní so zápasmi v Prešove sme hrali v tomto dueli koncentrovane a lepšie. V rozhodujúcich chvíľach sme v každom sete urobili chyby, ktoré si musíme pred nedeľňajším zápasom rozobrať a vyvarovať sa ich. Nevešiame hlavy a ideme bojovať."



Komárno 23. apríla (TASR) - Volejbalisti Rieker UJS Komárno uspeli aj v treťom zápase finále play off Niké extraligy mužov, keď doma zdolali VK MIRAD UNIPO Prešov 3:0. V sérii hranej na štyri víťazstvá vedú 3:0 na zápasy a k titulu im chýba posledný krok. Ten môžu spraviť už v nedeľu, keď je od 19.30 h na programe opäť na ich palubovke štvrtý zápas.