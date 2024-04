Slovenky zdolali Kosovo 3:0 v B-skupine 2. kola kvalifikácie

Kvalifikácia ME 2024 – 2. kolo – ženy:



B-skupina



SLOVENSKO – Kosovo 3:0 (15, 15, 12)



Rozhodovali: Prozorov a Dotan Malichi, 350 divákov.



SLOVENSKO: Cibulová 1, Valentová 8, Truchlá 5, Siládiová 15, Matalíková 18, Bíliková 6, liberka Štefaníková (Ritterová 0, Dreisigová 2, Libáková 1, Furdová 1, Moníková 1)



hlasy /zdroj: svf.sk/:



Marek Maličký, tréner SR: “Vedel som, že budeme do súpera tlačiť a na podaní môžu prísť aj chyby, čo sa aj stalo. S výnimkou možno troch situácií v zápase, sme boli dominantným tímom. Snažili sme sa v prvom zápase neukázať všetko, čo vieme a to sa nám podarilo.”







Marína Siládiová, univerzálka SR: “V šatni sme si povedali, že ideme vyhrať každú rozohru a myslím si, že toto sme aj naplnili. Do zápasu sme vstúpili s cieľom vyhrať a to sa nám podarilo. Ja som sa cítila herne super. Hrali sme to, čo sme doteraz trénovali a verím, že sa to bude už len zlepšovať. Nečakala som, že budem najlepšou hráčkou tímu a veľmi si to vážim.”



Pezinok 5. apríla (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky do 20 rokov zvíťazili v Pezinku vo svojom prvom zápase 2. kola kvalifikácie o postup na tohtoročné majstrovstvá Európy. V B-skupine zdolali Kosovo hladko 3:0 na sety.V sobotu nastúpia Slovenky o 16.30 proti Grécku a turnaj uzavrú v nedeľu o 19.30 proti Španielsku. Na ME postúpia z piatich kvalifikačných skupín priamo víťazi a štyri najlepšie družstvá z druhých miest.