Volejbalisti VK Slovan Bratislava zvíťazili nad Duklou Liberec 3:1

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dukla Liberec - VK SLOVAN Bratislava 1:3 (21, -20, -22, -24)

Autor TASR
Liberec 28. januára (TASR) - Volejbalisti VK Slovan Bratislava zvíťazili v odvetnom osemfinálovom zápase Challenge Cupu nad Duklou Liberec 3:1 a po víťazstve 3:2 v prvom zápase postúpili do štvrťfinále.

Challenge Cup osemfinále - odveta:

/prvý zápas 2:3, Slovan postúpil/
.

