< sekcia Šport
Volejbalisti VK Slovan Bratislava zvíťazili nad Duklou Liberec 3:1
Dukla Liberec - VK SLOVAN Bratislava 1:3 (21, -20, -22, -24)
Autor TASR
Liberec 28. januára (TASR) - Volejbalisti VK Slovan Bratislava zvíťazili v odvetnom osemfinálovom zápase Challenge Cupu nad Duklou Liberec 3:1 a po víťazstve 3:2 v prvom zápase postúpili do štvrťfinále.
Challenge Cup osemfinále - odveta:
Dukla Liberec - VK SLOVAN Bratislava 1:3 (21, -20, -22, -24)
/prvý zápas 2:3, Slovan postúpil/
Dukla Liberec - VK SLOVAN Bratislava 1:3 (21, -20, -22, -24)
/prvý zápas 2:3, Slovan postúpil/