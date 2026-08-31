Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 31. august 2026Meniny má Nora
< sekcia Šport

Holanďanky a Talianky postúpili do štvrťfinále

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Holandsko - Slovinsko 3:2 (18, -19, 21, -29, 9)

Autor TASR
Istanbul/Brno 31. augusta (TASR) - Volejbalistky Holandska postúpili do štvrťfinále na ME. V pondelkovom osemfinálovom zápase zdolali v Istanbule po päťsetovej dráme Slovinsko 3:2. Hladký postup dosiahli Talianky, ktoré triumfovali v Brne nad Bulharkami 3:0.



volejbal-ženy - ME - osemfinále

Istanbul:

Holandsko - Slovinsko 3:2 (18, -19, 21, -29, 9)



Brno:

Taliansko - Bulharsko 3:0 (18, 13, 13)
.

Neprehliadnite

Černěnko: Pri napĺňaní funkcií moderného štátu sa musíme posunúť ďalej

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

SMATANA: O zdravotnom stave ľudí nerozhoduje iba kvalita nemocníc

M. Štefánik: V najhoršom scenári by Slovensko upadlo do špirály úpadku