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Holanďanky a Talianky postúpili do štvrťfinále
Holandsko - Slovinsko 3:2 (18, -19, 21, -29, 9)
Autor TASR
Istanbul/Brno 31. augusta (TASR) - Volejbalistky Holandska postúpili do štvrťfinále na ME. V pondelkovom osemfinálovom zápase zdolali v Istanbule po päťsetovej dráme Slovinsko 3:2. Hladký postup dosiahli Talianky, ktoré triumfovali v Brne nad Bulharkami 3:0.
volejbal-ženy - ME - osemfinále
Istanbul:
Holandsko - Slovinsko 3:2 (18, -19, 21, -29, 9)
Brno:
Taliansko - Bulharsko 3:0 (18, 13, 13)
Istanbul:
Holandsko - Slovinsko 3:2 (18, -19, 21, -29, 9)
Brno:
Taliansko - Bulharsko 3:0 (18, 13, 13)