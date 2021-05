Slovenky vstúpili do prvého turnaja triumfom nad Fínskom

Kvalifikácia ME 2021, D-skupina:



Fínsko - SLOVENSKO 1:3 (-24, 22, -14, -19)

Rozhodovali: Vasileiadis (Gréc.) a Jurkovičová (Chor.), bez divákov



Fínsko: Riikiläová 6, Öhmanová 10, Alanková 0, Kokkonenová 9, Czakanová 12, Korhonenová 13, libero Laaksonenová (Kylmäahová 0, Kosonenová 0, Bjärregaardová-Madsenová 5, Karhuová 2, Heikkiniemiová 3). Tréner: T. Kangasniemi



Slovensko: Abrhámová 10, Koseková 8, M. Žernovičová 18, Tereza Hrušecká 4, Palgutová 15, Radosová 21, libero Jančová (Krišková 0, K. Fričová 0, Šunderlíková 0). Tréner: M. Fenoglio

Ďalší program SR na prvom turnaji v Podgorici:



sobota 8. mája: Slovensko - Kosovo (17.00)



nedeľa 9. mája: Slovensko - Čierna Hora (20.00)

Podgorica 7. mája (TASR) – Slovenské volejbalistky vstúpili úspešne do bojov na prvom z dvoch turnajov kvalifikácie o postup na ME 2021. V čiernohorskej Podgorici zdolali v piatok v D-skupine Fínsko 3:1. Zverenky trénera Marca Fenoglia ešte čakajú cez víkend súboje s Kosovom a domácou Čiernou Horou (nedeľa, 20.00).Prvý set vybojovali Slovenky v závere, druhý v koncovke získali Fínky, ale ďalšie dve dejstvá slovenské volejbalistky ovládli a tešili sa zo zisku troch bodov. Víťazný debut v národnom tíme absolvovala blokárka Tereza Hrušecká, informoval web SVF.V skupine sú v hre dve miestenky na európsky šampionát, ktorý sa uskutoční od 18. augusta do 4. septembra tohto roka v Srbsku, Bulharsku, Chorvátsku a Rumunsku. Druhý turnaj odohrajú Slovenky na budúci týždeň v domácom prostredí v Nitre.Slovenky, ktoré nastúpili v zostave s Palgutovou na pozícii univerzálky, v prvom sete otočili zo 6:8 na 11:8 a pred koncovkou odskočili zo 17:16 na 22:18. Fínky ešte dokázali vyrovnať (23:23), Slovenky však v závere zásluhou Radosovej premenili druhý setbal a ujali sa vedenia. V druhom sete Slovenky doťahovali (8:12), rýchlo však vyrovnali (14:14). V závere však severanky rozhodli šnúrou štyroch bodov (22:21, 22:25) a vyrovnali na 1:1.Tretie dejstvo od úvodu patrilo slovenským volejbalistkám, ktoré si utvorili výrazný náskok (8:2, 16:6, 22:9) a napokon uspeli o jedenásť bodov. Aj do štvrtej časti vstúpili lepšie Fínky (9:5), odpoveď Sloveniek však prišla rýchlo (9:9) a keď pred koncovkou ušli z 15:15 na 22:17, tri body už nepustili z rúk. Slovenky mali navrch v počte es (7:1) aj blokov (14:13), päť blokov dosiahla nahrávačka Koseková.