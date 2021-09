Slovenskí volejbalisti podľahli Nemcom, prišli o osemfinále

D-skupina - Tallinn:



Nemecko - SLOVENSKO 3:2 (20, 17, -25, -25, 9)



rozhodovali: Asipčyk (Biel.), Varbanov (Bulh.)

tabuľka:



1. Francúzsko 4 4 0 12:1 12 *



2. Nemecko 5 4 1 13:6 11 *



3. Chorvátsko 5 3 2 9:11 7 *



4. Lotyšsko 5 1 4 8:13 5



5. SLOVENSKO 5 1 4 8:14 4



6. Estónsko 4 1 3 6:11 3



* istý postup do osemfinále

Tallinn 9. septembra (TASR) - Slovenskí volejbalisti prehrali vo svojom záverečnom vystúpení na ME v estónskom Talline s Nemeckom 2:3 a nepostúpili zo základnej D-skupiny. Do osemfinále si zabezpečili postup Francúzi, Nemci a Chorváti. Lotyšov mohli vyradiť domáci Estónci iba v prípade nečakaného večerného triumfu nad olympijskými šampiónmi z Francúzska.Slováci sa na ME predstavili po ôsmy raz za sebou a celkovo jedenástykrát. Na šampionáte nechýbali od roku 2007. Najlepšie umiestnenie dosiahli na ME 2011, keď na turnaji v Rakúsku a Česku obsadili 5. priečku.Slováci potrebovali na udržanie postupových šancí triumf, no Nemci vstúpili do stretnutia z pozície veľkých favoritov. Na turnaji neuspeli iba s Francúzmi. Proti zvyšným trom súperom v D-skupine si pripísali víťazstvo za tri body. Nádejou pre Slovákov bol iba fakt, že Nemci sa už nemohli pohnúť z 2. priečky v skupine a mohli si dovoliť duel "vypustiť".Zverenci trénera Andreu Gianiho však nehazardovali so svojím menom a k zápasu pristúpili zodpovedne. Slováci držali nerozhodné skóre v prvom sete iba do stavu 10:10, lenže potom predviedli šesťbodovú šnúru a nasmerovali misky váh na svoju stranu. Prvý set vyhrali napokon na 20.Druhé dejstvo bolo ešte jednoznačnejšie, Nemci získali úvodné tri body a mali duel pevne pod kontrolou. Súperovi povolili 17 bodov a premenili už prvý setbal.V ďalšom priebehu zápasu Slováci zdvihli hlavy. V treťom sete od úvodu viedli, no za stavu 12:9 získali Nemci vo svoj prospech štyri lopty a otočili skóre. Vyrovnanú koncovku však zvládli lepšie zverenci trénera Mareka Kardoša a získali set po víťazstve 27:25.Aj štvrtý set priniesol drámu, žiaden tím v jeho priebehu neviedol viac ako o dva body. Nemci sa dostali ako prvý k setbalu a teda i k mečbalu, no zápas dvakrát nedokázali uzavrieť. Slováci naopak využili hneď prvú možnosť a vyhrali set 27:25.V tajbrejku však hneď na úvod slovenskí reprezentanti ukázali, ktorá herná činnosť im najviac podlamovala kolená v zápase s Nemeckom i v predchádzajúcom kľúčovom stretnutí s Chorvátskom. Dvakrát pokazili podanie a prenechali tón setu súperovi. Ten ho s prehľadom získal vo svoj prospech 15:9.