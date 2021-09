Slováci zdolali Lotyšských volejbalistov, pripísali si prvý triumf

C-skupina, Tallinn:



Lotyšsko - SLOVENSKO 2:3 (-18, 23, 13, -19, -7)



rozhodovali: Ovuka (BaH.), Varbanov (Bul.)

hlas po zápase /zdroj RTVS/:



Marek Kardoš, tréner SR: "Po druhom sete sme mali problémy, predovšetkým mentálne. Ale som rád, že sme sa vrátili, mužstvo lepšie reagovalo na to, čo sa dialo na palubovke. Máme prvé víťazstvo, musíme vyhrať ešte raz, aby sme postúpili. Verím, že sa nám to podarí. Musíme sa dobre pripraviť na zápas proti Chorvátsku."

tabuľka:



1. Francúzsko 2 2 0 6:0 6



2. Nemecko 2 2 0 6:0 6



3. Lotyšsko 3 1 2 7:7 5



4. SLOVENSKO 3 1 2 5:8 3



5. Estónsko 3 1 2 4:8 2



6. Chorvátsko 3 1 2 3:8 2

Tallinn 6. septembra (TASR) - Slovenskí volejbalisti sa vo svojom treťom vystúpení na ME 2021 dočkali prvého víťazstva. V D-skupine v Tallinne zdolali Lotyšsko 3:2 a do tabuľky si pripísali dva body. Celkovo ich majú na konte tri. Do osemfinále postúpia z každej zo štyroch skupín najlepší štyria.Slováci nastúpia po dni voľna v stredu 8. septembra o 16.00 SELČ proti Chorvátsku.Slováci začali dobre, hrali pozorne v obrane a vychádzali im aj útočné akcie. Po smeči Patáka viedli 7:4, ale Lotyši potom vyrovnali na 8:8. Neskôr volejbalisti Slovenska opäť zapli a po smeči Michaloviča viedli 17:13. Napokon zvládli aj koncovku a prvý set získali v pomere 25:21.Aj v druhom sete sa hralo od začiatku podľa slovenských nôt. Zverenci Mareka Kardoša viedli 3:0 a náskok si stále držali, neskôr viedli 10:7. Pred koncovkou setu to bolo stále o tri body 19:16, no záver Lotyši zdramatizovali, znížili na 21:20. Tréner Kardoš si vzal oddychový čas, ale na rozbehnutého súpera to nestačilo a druhý set získal v pomere 25:23.Aj v treťom sete vybojovali Slováci prvý bod, ale Lotyši potom päťbodovou šnúrou otočili na 5:1. Neskôr viedli 11:6, Slováci stále hľadali recept na zlepšenú hru súpera. Robili však veľa chýb a napokon prehrali 13:25.Do štvrtého setu poslal tréner Kardoš Filipa Gavendu, ktorý zlepšil hru najmä v útoku a po jeho ďalšom smeči viedli Slováci 11:5. Napokon si náskok udržali a set získali 25:19.O víťazovi rozhodol tajbrejk, ktorý bol od začiatku v réžii Slovákov. Po bloku Krajčoviča viedli 3:1, trénerovi Kardošovi predtým vyšiel dôležitý challenge, ktorý potvrdil dobrú loptu. Jeho zverenci už napokon nedopustili drámu, v rozhodujúcom sete zvíťazili napokon 15:7.