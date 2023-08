Slovenské volejbalistky nestačili na favorizované Holanďanky

ME 2023 - D-skupina (Tallinn/Est.) - piatok:



SLOVENSKO - Holandsko 0:3 (-20, -19, -19)



Rozhodovali: Vestbo (Nór.), Simonovská (Č. Hora), 77 minút, 168 divákov



SR: Šepeľová 15 (Fričová 7), Koseková 1 (Ovečková 3), Herelová 3 (Abrhámová 3), Hrušecká 2 (Körmendyová), Šunderlíková 9 (Návratová), Žernovičová 2 (Palgutová 3), libero Pállová



Holandsko: Marringová 15, Plaková 10, Lohuisová 5, Baijensová 5, van Aalenová 5, Daalderopová 17 (Jasperová), libero Reesinková (Knipová)

tabuľka D-skupiny:



1. Holandsko 2 2 0 6:0 6



2. Francúzsko 1 1 0 3:0 3



3. SLOVENSKO 2 1 1 3:4 3



4. Španielsko 1 0 1 0:3 0



5. Fínsko 1 0 1 0:3 0



6. Estónsko 1 0 1 0:3 0

Ďalší program SR v skupine:



sobota 19. augusta, 15.00: SLOVENSKO – Španielsko



pondelok 21. augusta, 16.00: Francúzsko – SLOVENSKO



utorok 22. augusta, 19.00: Estónsko - SLOVENSKO

Tallinn 18. augusta (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky podľahli vo svojom druhom zápase na ME favorizovanému Holandsku 0:3. Družstvo Michala Mašeka čaká v sobotu od 15.00 h v D-skupine tretí duel proti Španielsku. Z každej skupiny postúpia do ďalšej fázy turnaja štyri najlepšie tímy.Slovenský tím pri svojej tretej účasti na ME za sebou vo štvrtok vstúpil do turnaja triumfom 3:0 nad Fínskom. Holandsko je však piate v európskom rebríčku, čo sa prejavilo aj na palubovke. Slovenky napriek tomu držali krok s kvalitnými súperkami v prvom sete, v závere druhého dejstva aj v treťom sete. V koncovke sa však prejavili skúsenosti a kvalita hráčok "Oranjes", ktoré na turnaji dokráčali k druhému triumfu bez straty setu.Slovenky začali duel veľmi sľubne. S favorizovanými Holanďankami dokázali hrať vyrovnanú partiu, pričom si dobre pomáhali kvalitným podaním a nezaostávali ani v hre pri sieti. Na servise sa darilo Šunderlíkovej, ktorej tvrdé lopty robili hráčkam na príjme značné problémy. V polovici setu bol stav vyrovnaný 11:11. V ďalšom priebehu prvého dejstva sa však prejavila kvalita súperiek, ktoré dokázali odskočiť sériou piatich bodov za sebou na 19:13. V závere setu opäť zabrala na podaní Šunderlíková, napokon to však iba zmiernilo prehru v prvom sete na 20:25.Vstup do druhého setu už nebol od slovenských reprezentantiek dobrý. Holanďanky získali päť z prvých šiestich bodov a viac ako polovica setu bola jasne v ich réžii. Postupne rozdiel narastal a favoritky si vypracovali komfortný náskok 15:5. V koncovke druhej časti sa Slovenky dokázali herne pozdvihnúť a po sérii šiestich získaných bodov prehrávali 18:22. "Oranjes" si však set z rúk nepustili a zvíťazili 25:19.Tretí set začali Slovenky veľmi zle a prehrávali už 0:5. Následne chytili tempo a vzdorovali najväčšiemu favoritovi D-skupiny. V polovici bol rozdiel iba dvojbodový, napokon sa však preukázali skúsenosti Holanďaniek, ktoré v koncovke nepripustili drámu, triumfovali 25:19 a na turnaji majú 6 bodov bez straty setu."Bol to veľmi ťažký zápas. Bolo náročné presadiť sa proti vysokému bloku a dobre organizovanej obrane. Do istého momentu sme dokázali hrať, potom sa ukázala skúsenosť Holanďaniek, keď sme urobili v sériách príliš veľa chýb. Škoda, že dievčatá nedokázali uveriť, že sa dá vyvinúť tlak aj proti takto silnému súperovi. Boli sme schopní ho vyvíjať servisom či útokom. Do istého momentu sa nám to darilo, ale hráčky tomu až tak neuverili. Musíme byť pokojní v takých ťažkých situáciách. Bolo tam veľa situácií, napríklad, že sme nezareagovali na uliate lopty. Mohli sme to ubrániť a v tom musíme byť pokojnejší a presnejší, aby sme Španielky mohli tlačiť počas celého zápasu a nielen v určitých fázach hry.""Vedeli sme, že Holanďanky sú veľmi dobrý súper a hrajú na vysokej úrovni. Vyskúšali sme iné zostavy, zahrali si prakticky všetky hráčky. Ukázali sme kvalitu, že môžeme hrať na tomto šampionáte. Na Španielky sa musíme skoncentrovať a ísť naplno. Je to hrateľný súper."