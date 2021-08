Slovenky prehrali v druhom zápase v C-skupine s Chorvátkami

EuroVolley žien 2021 - C-skupina (Zadar/Chor.) - nedeľa:



Chorvátsko - SLOVENSKO 3:0 (21, 14, 13)



Rozhodovali: Paškevič (Rus.), Miklošičová (Slovin.), 500 divákov.



Chorvátsko: Milošová 11, Butiganová 11, Fabrisová 11, Ikičová 2, Dumančičová 9, Peričová 2, libero Sainová (Mlinarová 11, Klaričová 0)



Slovensko: M. Žernovičová 5, Abrhámová 1, Palgutová 11, Radosová 10, Pencová 6, Koseková 1, libero Španková (K. Fričová 1, Tereza Hrušecká 0, Kohútová 1)



Tabuľka C-skupiny:



1. Chorvátsko 3 3 0 9:0 9 - istý postup do osemfinále



2. Maďarsko 2 1 1 5:4 4



3. Taliansko 1 1 0 3:0 3



4. Švajčiarsko 2 1 1 3:5 2



5. SLOVENSKO 2 0 2 1:6 0



6. Bielorusko 2 0 2 0:6 0







Ďalší program SR v skupine:



pondelok 23. augusta: Slovensko - Taliansko (17.15)



utorok 24. augusta: Švajčiarsko - Slovensko (20.00)



štvrtok 26. augusta: Slovensko - Bielorusko (17.00)

Zadar 22. augusta (TASR) - Slovenské volejbalistky neuspeli ani vo svojom druhom zápase na ME 2021. V nedeľnom dueli C-skupiny v Zadare prehrali s domácimi Chorvátkami 0:3. V pondelok o 17.15 h nastúpia vo svojom treťom súboji proti Taliankam, následne sa stretnú ešte so Švajčiarkami a Bieloruskami. Z každej skupiny postúpia do ďalšej fázy turnaja štyri najlepšie tímy.Zverenky trénera Marca Fenoglia mali zápas sľubne rozbehnutý, v prvom siete viedli nad Chorvátkami 19:12. Nádejný náskok však neudržali a následne prehrali aj ďalšie dva sety, jasne 14:25 a 13:25. Stále tak čakajú na prvý bod na šampionáte, v piatok podľahli Maďarkám 1:3. Chorvátske reprezentantky nestratili v prvých troch zápasoch ani set, vo štvrtok si poradili so Švajčiarkami a v sobotu s Bieloruskami. S dokonalou bilanciou 3-0 (sety 9:0) si ako prvé zabezpečili postup do osemfinále. Slovenkám patrí v tabuľke piate miesto.Slovenky začali v zostave s Radosovou a Žernovičovou na smeči a Palgutovou na pozícii univerzálky a v prvom sete boli od úvodu o krok vpredu - viedli 7:4, po ese Kosekovej 10:6 a keď pri podaní striedajúcej Fričovej odskočili z 15:12 na 19:12, k zisku setu boli blízko. Domáce sa však dokázali vrátiť - šnúrou bodov znížili na 18:19, neskôr vyrovnali na 20:20 a v závere ukončili set sériou piatich bodov (25:21).Od druhého setu bola na palubovke Hrušecká namiesto Abrhámovej a v úvode prišla na scénu aj debutantka na ME nahrávačka Kohútová namiesto Kosekovej. Chorvátky však už vývoj kontrolovali, viedli 8:1, neskôr 15:7 a bez problémov získali druhý set.Od tretej časti sa tréner Fenoglio vrátil k základnej zostave, ale domáce pri podaní blokárky Dumančičovej ušli zo 6:5 na 14:5 a dokráčali k tretiemu víťazstvu. Chorvátky prevýšili Slovenky od druhého setu v útoku a celkovo 12:5 na bloky./zdroj: SVF/:, tréner SR:, libero SR: