Volejbal-ME: Slovenky pridali druhé víťazstvo, Španielsko zdolali 3:0

ME 2023 - D-skupina (Talinn/Est.) - sobota:



SLOVENSKO - Španielsko 3:0 (17, 24, 19)



Rozhodovali: Jovčev (Bul.) a Zulfugarov (Azerb.), 84 min, 692 divákov



SR: Herelová 4, Žernovičová 6, Šunderlíková 15, Šepeľová 10, Hrušecká 3, libero Pállová (Koseková 3, Palgutová 2, Fričová 1,



Španielsko: Garciová 3, Lazarová 1, De Paulová Vianová 10, Caminová Fernandezová 7, Varelová Gomezová 8, libero: Pizová (Mavrommatisová Lopezová 2, Martinezová Velová 1, Schlegelová Moseguiová 2, Jimenezová Ruizová 1, libero Llaberzová)

hlasy po zápase /zdroj: JOJ Šport/:



Michal Mašek, tréner SR: "Víťazstvo sa nerodilo ľahko. Už v šatni som dievčatám hovoril, že naša práca je práve na takéto zápasy. Vzali si to k srdcu a predviedli koncentrovaný a kvalitný výkon. Vieme sa nastaviť na ťažké zápasy, som hrdý na toto družstvo. Zajtra príde konečne voľný deň, oddýchneme si a dáme nejakú posilňovňu."



Karin Šunderlíková, univerzálka SR: "Veľmi sa teším z výsledku 3:0, bol to kolektívny výkon a som hrdá na tento tím. Zlomový bol druhý set. Mali sme dobrý začiatok, potom sme poľavili na servise a nakoniec to dopadlo dobre."



Barbora Koseková, nahrávačka SR: "Nemôžem to hodnotiť zle. Podali sme dobrý kolektívny výkon a veľmi sa tešíme z víťazstva 3:0. Dobre sa na nás pripravili a my sme to zvládli. Myslím si, že sme mali lepšiu bojovnosť, kolektívny výkon a od začiatku sme ich zatlačili aj servisom. Družstvo sa dobre nastavilo a som rada, že sa to skončilo takto."

tabuľka D-skupiny:



1. Holandsko 2 2 0 6:0 6



2. SLOVENSKO 3 2 1 6:3 6



3. Francúzsko 2 2 0 6:2 5



4. Španielsko 3 0 3 2:9 1



5. Fínsko 1 0 1 0:3 0



6. Estónsko 1 0 1 0:3 0

Ďalší program SR v skupine:



pondelok 21. augusta, 16.00: Francúzsko – SLOVENSKO



utorok 22. augusta, 19.00: Estónsko - SLOVENSKO

Tallinn 19. augusta (TASR) - Slovenské volejbalistky zvíťazili na ME v Talline nad Španielskom 3:0. V treťom zápase D-skupiny si pripísali druhý triumf a výrazne sa priblížili k postupu do vyraďovacej fázy. V pondelok o 16.00 h nastúpia v ďalšom stretnutí proti Francúzsku, z každej šesťčlennej skupiny idú do ďalšej fázy turnaja štyri najlepšie tímy.Slovenky vstúpili do turnaja víťazstvom 3:0 nad Fínskom a rovnakým pomerom následne prehrali s favoritkami skupiny z Holandska. Momentálne majú na konte šesť bodov a okrem duelu s favorizovanými Francúzkami ich čaká ešte domáce Estónsko. Osemfinálové i štvrťfinálové zápasy sú na programe v talianskej Florencii.Prvý bod získali hneď z podania Lazarovej Španielky. Ich súperky však vzápätí potvrdili úlohu favoritiek a získali sedem bodov za sebou. Vtedy si španielsky tréner Saurin zobral prvý oddychový čas, jeho družstvo síce znížilo manko na štyri body (4:8), no malo problémy v defenzíve a Slovenky si udržiavali odstup. Saurin vzal ďalší time out za stavu 9:17 a jeho tím začal pomaly znižovať, za stavu 22:16 siahol po oddychovom čase aj slovenský kouč Mašek. Slovenky sa upokojili, získali tri body za sebou a vyhrali prvý set.Aj druhé dejstvo sa zo začiatku javilo ako korisť Sloveniek, dva body získala Šepeľová. Potom však začali robiť chyby, Španielky získali niekoľko bodov z podania a vyrovnali na 10:10. Nasledovali dve neúspešné výzvy zo strany Mašeka, ktorý si za stavu 14:16 v neprospech svojho tímu vzal oddychový čas. Jeho družstvo postupne otočilo stav - viedlo 20:18 i 22:20, no Španielky sa nevzdali a vyrovnali na 23:23. Do konca setu však získali už len body (24:26).Aj tretí set začali lepšie Slovenky a dostali sa do vedenia 4:2. Španielky však dokázali držať krok a otočili na 8:7 vo svoj prospech. To však bolo poslednýkrát, čo sa dostali do vedenia. Vyrovnaný set sa začal lámať v druhej polovici, keď Slovenky odskočili na 16:13 a potom aj 20:16. Ich súperky ešte dokázali stiahnuť stratu na 19:20, no Mašekove hráčky v závere zakončili víťazstvo piatimi bodmi v sérii.