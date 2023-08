Súper Sloveniek vzíde zo zápasu Bulharska so Švajčiarskom

A-skupina:



Slovinsko - Maďarsko 3:0 (19, 18, 16)



Belgicko - Poľsko 0:3 (-22, -23, -21)







tabuľka



1. Srbsko 3 3 0 9:1 9*



2. Poľsko 4 2 2 10:4 9*



3. Ukrajina 3 2 1 6:3 6



4. Belgicko 4 2 2 6:7 6



5. Slovinsko 4 1 3 4:9 3



6. Maďarsko 4 0 4 1:12 0



* - istý postup







B-skupina:



Bulharsko - Rumunsko 3:2 (24, -18, 17, -22, 12)



Taliansko - Bosna a Hercegovina 3:0 (21, 17, 19)







tabuľka



1. Taliansko 4 4 0 12:0 12*



2. Bulharsko 4 3 1 9:7 8*



3. Rumunsko 5 2 3 10:12 7*



4. Švajčiarsko 4 2 2 8:9 6*



5. Bosna a Herc. 5 2 3 9:13 5



6. Chorvátsko 4 0 4 5:12 1



* - istý postup







C-skupina:



Azerbajdžan - Grécko 3:2 (-22, 19, -27, 18, 12)



Nemecko - Česko 2:3 (22, 23, -24, -20, -16)







tabuľka



1. Turecko 3 3 0 9:1 9*



2. Nemecko 4 2 2 9:7 7*



3. Azerbajdžan 4 1 2 7:8 5



Česko 4 2 2 7:8 5



5. Grécko 4 1 3 5:10 4



6. Švédsko 3 1 2 4:7 3



* - istý postup







D-skupina:



Holandsko - Francúzsko 3:1 (23, 25, -21, 24)







Estónsko - SLOVENSKO 1:3 (24, -24, -9, -18)



Rozhodovali: Bensimon (Izr.), Vestbo (Nór.), 114 minút, 2579 divákov



Slovensko: Koseková 4 (Ovečková), Herelová 12 (Abrhámová 7), Hrušecká, Šunderlíková 17, Šepeľová 4 (Fričová 6), Žernovičová 1 (Palgutová 16), libero: Pállová



Estónsko: Miilenová 6, Kiviloová 13, E. Hollasová 5, S. Hollasová 1, Laaková 16, Pertensová 9, Paalová 1, Kibbermannová 3, libero: Leenurmová, Kangroová







tabuľka:



1. Holandsko 4 4 0 12:1 12*



2. Francúzsko 5 4 1 13:5 11*



3. SLOVENSKO 5 3 2 9:7 9*



4. Španielsko 4 1 3 5:10 4



5. Fínsko 4 1 3 4:11 2



6. Estónsko 4 0 4 3:12 1



* - istý postup

Gent/Monza/Düsseldorf/Tallin 22. augusta (TASR) - Talianske volejbalistky zvíťazili aj vo svojom štvrtom zápase na majstrovstvách Európy v Talline a v predstihu si zaistili postup z prvého miesta B-skupiny. V utorok znovu nestratili ani set a zdolali Bosnu a Hercegovinu 3:0. Slovenky si triumfom nad Estónkami (3:1) zaistili vtretie miesto a vo Florencii nastúpia v nedeľu proti druhému najlepšiemu tímu z B-skupiny.V nej zvíťazili Bulharky nad Rumunskom 3:2 a s ôsmimi bodmi figurujú na druhej priečke tabuľky, ich súperky majú o bod menej, no odohrali už svoj posledný piaty duel v základnej skupine. Bulharky sa v stredu stretnú so šesťbodovým Švajčiarskom a práve z tohto duelu vzíde osemfinálový súper Sloveniek. Bulharsku stačí na zaistenie si 2. miesta uhrať aspoň bod.musia zaznamenať plný bodový zisk.Slovenky v skupine zdolali okrem Estónska aj Fínsko (3:0) a Španielsko (3:0). Za kratší koniec ťahali proti najväčším favoritkám skupiny Holanďankám (0:3) a takisto aj proti Francúzkam (0:3). Do vyraďovacej fázy postúpili druhýkrát v ére samostatnosti, v roku 2019 si vybojovali postup na domácej palubovke a v osemfinále podľahli Taliansku 0:3.