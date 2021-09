Talianski volejbalisti získali siedmy európsky titul

ME mužov - finále a súboj bronz v poľských Katoviciach:



Finále:



Slovinsko - Taliansko 2:3 (22, -20, 20, -20, - 11)



Rozhodovali: Maroszek (Poľ.) - Rodriguezová Jativová, 144 minút, 7000 divákov.



O bronz:



Poľsko - Srbsko 3:0 (22, 16, 22)



Rozhodovali: Cesare (Tal.) - Oleynik (Rus.), 87 minút.



Ďalšie poradie:



5. Holandsko

6. Nemecko

7. Rusko

8. Česko

9. Francúzsko

10. Turecko

11. Fínsko

12. Bulharsko

13. Ukrajina

14. Chorvátsko

15. Portugalsko

16. Lotyšsko

17. Bielorusko

18. Belgicko

19. SLOVENSKO

20. Estónsko

21. Španielsko

22. Grécko

23. Severné Macedónsko

24. Čierna Hora

Prehľad predchádzajúcich víťazov od roku 1993:



1993 Taliansko



1995 Taliansko



1997 Holandsko



1999 Taliansko



2001 Juhoslávia



2003 Taliansko



2005 Taliansko



2007 Španielsko



2009 Poľsko



2011 Srbsko



2013 Rusko



2015 Francúzsko



2017 Rusko



2019 Srbsko

Katovice 20. septembra (TASR) – Talianski volejbalisti sa v Katoviciach stali majstrami Európy a získali už siedmy kontinentálny titul. V nedeľňajšom finále zdolali v dramatickom zápase Slovinsko 3:2 na sety. Bronz získali domáci Poliaci, ktorí v súboji o tretie miesto vyhrali nad obhajcami trofeje zo Srbska 3:0. Slovinci si zopakovali umiestnenie spred dvoch rokov, v Paríži podľahli Srbsku 1:3.Do finálového duelu vstúpili lepšie slovinskí volejbalisti, ktorí sa ujali vedenia 4:2. Taliani znížili na 6:7, no potom im súperi znova odskočili na päť i sedem bodov - 21:14. Taliansko dokázalo znížiť na 22:23, ale záver zvládli lepšie Slovinci a set vyhrali 25:22. V druhom viedli Taliani 4:1 i 6:3, no vicemajstri spred dvoch rokov sa dotiahli a od stavu 10:10 oba tímy bojovali o každý bod. Taliansko odskočilo na 18:14 a i keď Slovinci znížili na rozdiel jedného bodu, záver zvládli a vyhrali 25:20. Slovinci si v treťom dejstve neudržali päťbodový náskok, Taliansko vyrovnalo na 20:20, ale záver bol v réžii ich súperov, ktorí vyhrali 25:20. V ďalšom sa situácia otočila a po výsledku 25:20 pre Taliansko musel rozhodnúť o majstrovi piaty set. Ten nakoniec vyhrali Taliani 15:11.Slovenskí volejbalisti nepostúpili zo základnej D-skupiny do osemfinále. Na ME sa predstavili po ôsmy raz za sebou a celkovo jedenástykrát. Na šampionáte nechýbali od roku 2007. Najlepšie umiestnenie dosiahli na ME 2011, keď na turnaji v Rakúsku a Česku obsadili 5. priečku.