Volejbalistky na úvod ME proti Maďarkám, muži začnú s Francúzmi

EuroVolley žien 2021 - program SR v C-skupine - Zadar (Chor.):



piatok 20. 8.: Maďarsko - Slovensko (20.15)

nedeľa 22. 8.: Chorvátsko - Slovensko (17.00)

pondelok 23. 8.: Slovensko - Taliansko (17.15)

utorok 24. 8.: Švajčiarsko - Slovensko (20.00)

štvrtok 26. 8.: Slovensko - Bielorusko (17.00)



EuroVolley mužov 2021 - program SR v D-skupine - Tallinn (Est.) /časy sú SELČ/:



piatok 3. 9.: Francúzsko - Slovensko (19.00)

sobota 4. 9.: Slovensko - Estónsko (15.00)

pondelok 6. 9.: Lotyšsko - Slovensko (16.00)

streda 8. 9.: Slovensko - Chorvátsko (16.00)

štvrtok 9. 9.: Nemecko - Slovensko (16.00)

Bratislava 1. júla (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentácie žien a mužov už poznajú zápasový program vo svojich základných skupinách na tohtoročných majstrovstvách Európy. Vo štvrtok ho zverejnil web Európskej volejbalovej konfederácie (CEV). Ženský šampionát sa uskutoční od 18. augusta do 4. septembra v Srbsku, Bulharsku, Chorvátsku a Rumunsku, mužský turnaj od 1. do 19. septembra v Poľsku, Česku, Estónsku a Fínsku. Na ME sa predstaví po 24 tímov, v každej zo štyroch šesťčlenných skupín sa bude bojovať o štyri miestenky do osemfinále.Slovenky vstúpia do turnaja v piatok 20. augusta, na úvod C-skupiny si v chorvátskom Zadare zmerajú sily s Maďarkami. Po dni voľna ich od nedele do utorka (22. - 24. 8.) čakajú tri súboje - s domácimi Chorvátkami, favorizovanými Taliankami a napokon Švajčiarkami.Po ďalšom dni voľna nastúpia zverenkyne Marca Fenoglia vo štvrtok 26. augusta na záver bojov v skupine proti Bieloruskám. V prípade postupu odohrajú Slovenky osemfinále proti tímu z A-skupiny v srbskom Belehrade v nedeľu 29. augusta alebo v pondelok 30. augusta.Aj Slováci začnú svoju púť šampionátom počas tretieho hracieho dňa. V D-skupine v estónskom Tallinne nastúpia v piatok 3. septembra proti jednému z favoritov ME Francúzsku a na druhý deň v sobotu 4. 9. proti domácemu Estónsku.Po dni voľna bude družstvo Mareka Kardoša v pondelok 6. 9. čeliť ďalšiemu pobaltskému súperovi Lotyšsku. Po ďalšom voľnom dni uzavrie účinkovanie v skupine súbojmi s Chorvátskom (streda 8. 9.) a Nemeckom (štvrtok 9. 9.). Ak Slováci postúpia do ďalších bojov, presunú sa do Ostravy na osemfinálový zápas proti súperovi z B-skupiny, ktorý odohrajú v nedeľu 12. septembra alebo v pondelok 13. septembra.Slovenky čaká piata účasť na európskom šampionáte, predvlani v domácom prostredí v Bratislave postúpili do osemfinále a obsadili konečnú 12. priečku. Slováci sa medzi elitou kontinentu predstavia celkovo jedenástykrát a po ôsmy raz za sebou. Oba tímy v májovej kvalifikácii triumfovali vo svojich skupinách - ženy bez prehry (6-0), muži s bilanciou päť víťazstiev, jedna prehra.