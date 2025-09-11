< sekcia Šport
Na Filipínach bude premiérovo 32 tímov, titul obhajujú Taliani
Autor TASR
Manila 11. septembra (TASR) - Filipínske mestá Pasay a Quezon City budú od 12. do 28. septembra dejiskom 21. edície majstrovstiev sveta vo volejbale mužov. Prvýkrát v novom rozšírenom formáte s 32 tímami sa pokúsia viacerí medailoví kandidáti zosadiť z trónu aktuálnych svetových šampiónov - Talianov.
Vedenie Medzinárodnej volejbalovej federácie (FIVB) sa rozhodlo navýšiť počet účastníkov z pôvodných 24 na 32 a zmeniť periodicitu záverečného turnaja na každé dva roky. Na podujatí mali automaticky garantovanú miestenku domáce Filipíny a Taliansko ako úradujúci majster sveta. K ním sa pridali tri najlepšie tímy z kontinentálnych šampionátov a zostávajúcich 15 miest sa rozdelilo na základe renkingu FIVB pre družstvá, ktoré sa nekvalifikovali.
Ašpirantov na zisk zlatej medaily treba hľadať najmä medzi európskymi tímami, keďže práve tento kontinent ovládol predchádzajúce tri edície svetového šampionátu. V pozícii obhajcov zlata, vicemajstrov Európy a finalistov Ligy národov budú vystupovať Taliani.
Zálusk na najcennejší kov si robí aj Francúzsko, víťaz volejbalového turnaja z minuloročných olympijských hier v Paríži. „Hráči tvrdo pracovali, na všetkých tréningoch boli naplno koncentrovaní a išli na sto percent. Skupinovú fázu musíme využiť na to, aby sme sa dostali do rytmu a postupne gradovali naše výkony. Hlavným cieľom je získať medailu,“ uviedol tréner Andrea Giani pre oficiálnu stránku Francúzskej volejbalovej federácie.
Do tradičného okruhu favoritov možno radiť aj Poľsko, aktuálneho víťaza Ligy národov, majstrov Európy a svetovú jednotku rebríčka FIVB. „Postupne sa adaptujeme na nové časové pásmo, ale myslím si, že ideme správnym smerom. Teraz sa snažíme čo najlepšie pripraviť na tréningoch, aby sme podali čo najlepší výkon v prvom zápase,“ vyjadril sa reprezentant Poľska Kewin Sasak.
K horúcim adeptom na cenné kovy patrí aj Brazília, z posledných šiestich edícií MS odišla vždy s medailou na krku. Na pódiové umiestnenie mieria aj volejbalisti Japonska, USA, Slovinska alebo Argentíny.
Zo skupinovej fázy postúpia do osemfinále dva najlepšie tímy, následne pokračuje turnaj vyraďovacím systémom. Víťaz MS 2025 bude známy v nedeľu 28. septembra.
Program MS 2025 vo volejbale mužov (Pasay a Quezon City/Fil.):
12. - 18. septembra: skupinová fáza
20. - 23. septembra: osemfinále
24. - 25. septembra: štvrťfinále
27. septembra: semifinále
28. septembra: finále a o 3. miesto
