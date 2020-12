Slovenské volejbalové reprezentácie nastúpia proti Ukrajine

ZLATÁ EURÓPSKA LIGA 2021



MUŽI



A-skupina: Belgicko, Španielsko, Estónsko, Lotyšsko



B-skupina: Holandsko, Ukrajina, SLOVENSKO, Rumunsko



C-skupina: Turecko, Česko, Bielorusko, Portugalsko







ŽENY



A-skupina: Azerbajdžan, Španielsko, Rumunsko, Francúzsko



B-skupina: Bulharsko, Ukrajina, SLOVENSKO, Fínsko



C-skupina: Chorvátsko, Bielorusko, Maďarsko, Česko







prvé turnaje: 28. - 30. mája (Slováci v Holandsku, Slovenky na Ukrajine)



druhé turnaje: 4. - 6. júna (Slováci na Ukrajine, Slovenky v Bulharsku)



Final Four: 18. - 20. júna (muži v Belgicku, ženy v Bulharsku)



Bratislava 18. decembra (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentácie mužov a žien v piatok spoznali svojich súperov v Zlatej európskej lige 2021. Slováci budú v B-skupine čeliť Holanďanom, Ukrajincom a Rumunom, Slovenky nastúpia rovnako v "béčku" proti Bulharkám, Ukrajinkám a Fínkam. O zložení skupín informovala Európska volejbalová konfederácia (CEV). Zlatá EL sa bude hrať po dvoch rokoch, tohtoročnú edíciu pre pandémiu koronavírusu zrušili.Skupinová fáza súťaže sa uskutoční na prelome mája a júna, teda krátko po kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy 2021, ktorú odložili na prvú polovicu mája. Vzhľadom na minimalizovanie rizík súvisiacich s pandémiou koronavírusu sa aj v Zlatej EL bude hrať turnajovo a nie systémom doma - vonku. Prvé turnaje Zlatej EL odohrajú 28. - 30. mája, druhé turnaje o týždeň (4. - 6. júna). Slováci sa najskôr predstavia v Holandsku a následne na Ukrajine, Slovenky začnú na Ukrajine a o týždeň pocestujú do Bulharska.Na turnaje Final Four (18. - 20. 6.) do Belgicka (muži), respektíve Bulharska (ženy) postúpia víťazi troch skupín, v prípade triumfu Belgičanov alebo Bulhariek v skupine aj najlepší z druhých priečok. Dvaja finalisti Zlatej EL tradične získajú miestenku na FIVB Challenger Cup, kde sa bude na prelome júna a júla (30. 6. - 4. 7.) v Portugalsku (muži) a Chorvátsku (ženy) bojovať o postup do prestížnej svetovej Ligy národov 2022.informoval oficiálny web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).S Ukrajincami, respektíve Bulharkami sa naposledy stretli zhodne v záverečnej fáze kvalifikácie MS v januári 2014. Dosiaľ posledné súboje s Holanďanmi sa konali v lete 2017 (kvalifikácia MS, Svetová liga), s Ukrajinkami vlani v skupine Zlatej EL 2019.