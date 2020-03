Prievidza zdolala Zvolen

MVK Zvolen - VK Prievidza 0:3 (-19, -12, -20)



57 minút

Rozhodovali: Andrejčák, Niklová



Na zápasy 0:2, do semifinále postúpila Prievidza.



TJ Spartak Myjava - TJ Slávia Svidník 1:3 (-22, -16, 16, -23)



86 minút

Rozhodovali: Sarka, Viktoríni-Lisá



Na zápasy 0:2, do semifinále postúpil Svidník.



VKP Bystrina SPU Nitra - VK KDS Šport Košice 2:3 (21, -22, 21, -17, -21)



128 minút

Rozhodovali: Kováč, Tiršel



Na zápasy 0:2, do semifinále postúpili Košice.

Zvolen 4. marca (TASR) – Volejbalisti VK Prievidza zdolali v druhom zápase štvrťfinále play off Edymax extraligy MVK Zvolen 3:0. Sériu na dve víťazstvá vyhrali 2:0 a postúpili do semifinále.Volejbalisti TJ Slávia Svidník vyhrali v druhom zápase štvrťfinále play off Edymax extraligy nad TJ Spartak Myjava 3:1. Sériu na dve víťazstvá vyhrali 2:0 a postúpili do semifinále.Volejbalisti VK KDS Šport Košice vyhrali v stredajšom druhom zápase štvrťfinále play off Edymax extraligy nad domácim VKP Bystrina SPU Nitra 3:2. Sériu na dve víťazstvá vyhrali 2:0 a postúpili do semifinále.