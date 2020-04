Volejbalová federácie o uvoľnení opatrení: Je to nádej pre športy

Bratislava 24. apríla (TASR) - Slovenská volejbalová federácia (SVF) predstaví v najbližších dňoch súbor opatrení pre zmiernenie dopadov krízy v súvislosti s pandémiou koronavírusu v rámci činnosti SVF a jej členov. Vedenie federácie víta čiastočné otvorenie športovísk a verí v pozitívny vývoj situácie v krajine.



Súbor opatrení, ktoré by mali pomôcť členom SVF a klubom, bol hlavnou témou štvrtkového rokovania vedenia federácie. "Opatrení je veľa, snažili sme sa ich pripraviť tak, aby zasiahli do všetkých sfér v našom spektre. Týkajú sa mládežníckych trénerov, Oblastných výborov SVF, školských projektov CoolVolley v minivolejbale, klubov, plážového volejbalu a, samozrejme, aj činnosti sekretariátu. V najbližších dňoch plánujeme elektronicky zorganizovať zasadnutie Správnej rady, na ktorom prerokujeme všetky opatrenia a tie následne môžu vstúpiť do platnosti. Veríme, že opatrenia pomôžu klubom a členom SVF zvládnuť náročnú situáciu počas pandémie," uviedol pre portál svf.sk prezident zväzu Martin Kraščenič.



SVF zároveň plánuje zintenzívniť komunikáciu s klubmi a oblastnými výbormi. "V priebehu najbližších dní chceme usporiadať videokonferenciu so zástupcami klubov v jednotlivých zložkách, ktorým predstavíme opatrenia a zároveň chceme vedieť, v akej situácii sú naše kluby. Prial by som si, aby táto komunikácia bola pravidelná a aby sme sa aspoň na dvojtýždňovej báze navzájom informovali a aktualizovali stav," dodal Kraščenič.



Vláda SR od stredy v rámci prvej fázy uvoľňovania opatrení proti šíreniu pandémie koronavírusu povolila čiastočné otvorenie vonkajších športovísk za dodržania hygienických predpisov: "Vnímame to pozitívne, je to nádej pre športy na Slovensku. My budeme spokojní, až keď sa dostaneme do športových hál a telocviční, ale sme radi, že aspoň v individuálnom režime sa vonku dá začať s určitou formou prípravy. Kontaktovali sme Úrad verejného zdravotníctva a čakáme na bližšie usmernenia, ktoré budeme následne komunikovať v rámci nášho hnutia. Plážový volejbal je považovaný za bezkontaktný šport, čo je príležitosť aspoň pre jednu časť nášho športu vrátiť sa k tréningu. Samozrejme, je to skvelá možnosť aj pre našich halových športovcov začať letnú prípravu na tráve či antuke, piesku alebo v horách. Volejbal sa vracia v týchto dňoch tam, kde pred 100 rokmi vznikol."



Prvý muž slovenského volejbalu zároveň uistil kluby, že všetky doteraz komunikované termíny v súvislosti so súťažami SVF budú otvorené: "Na základe vývoja situácie s pandémiou sa termíny prihlášok do súťaží a podobné budú priebežne aktualizovať, rovnako termíny konferencií SVF, pripravovaných športovo-technických dokumentov a systému súťaží pre nový súťažný ročník."



Vedenie SVF je v pravidelnom kontakte so Slovenským olympijským a športovým výborom, ako aj ďalšími športovými zväzmi a Európskou volejbalovou konfederáciou (CEV). "Sme v kontakte aj s Ministerstvom školstva a tešíme sa pozitívnym aktivitám nového štátneho tajomníka. Sledujeme vývoj situácie a poskytujeme CEV priebežné informácie o stave pandémie v našej krajine. Zastavenie súťaží ovplyvňuje aj naše reprezentačné družstvá, ktoré už mali byť v prípade na Zlatú európsku ligu a naše juniorské výbery, ktoré mali v týchto dňoch odohrať kvalifikáciu o postup na majstrovstvá Európy. Práve dnes sa konalo zasadnutie Správnej rady CEV, po ktorom sme dostali nové informácie o zrušení Zlatej európskej ligy a možnom odložení kvalifikácií a mládežníckych majstrovstiev Európy v tomto roku. Volejbalovú verejnosť o tom budeme podrobnejšie informovať," zdôraznil prezident SVF.