Palgutová zostáva v Nancy: Nemusela som sa dlho rozhodovať

Nancy 21. apríla (TASR) - Slovenská volejbalová reprezentantka Karin Palgutová bude aj v novej sezóne pôsobiť vo francúzskom klube Vandoeuvre Nancy Volley-Ball. O predĺžení kontraktu s 27-ročnou smečiarkou či univerzálkou informoval účastník Ligue A.



Palgutová vlani po dvoch rokoch v Quimperi zamierila z Bretónska do regiónu Grand Est. V uplynulom ročníku si v drese Nancy zahrala aj so spoluhráčkou z národného tímu, blokárkou Ninou Herelovou.



Nancy si v závere základnej časti sezóny 2019/2020 aj vďaka dobrým výkonom Sloveniek zabezpečilo účasť v play-off, súťaž napokon pre pandémiu koronavírusu predčasne ukončili. Vandoeuvre figurovala v 14-člennej tabuľke 6. pozícia. "Nemusela som sa rozhodovať dlho. Sezóna bola dobrá, dosiahli sme dobrý výsledok a v klube som spokojná. Navyše, situácia vo svete aj na hráčskom trhu je pre koronavírus neistá. Som rada, že mám budúcnosť na najbližší rok už vyriešenú a môžem sa pokojne a bez stresu pripravovať na nový ročník," povedala Palgutová pre web Slovenskej volejbalovej federácie.



Členku základnej zostavy Sloveniek z domáceho šampionátu EuroVolley 2019 čaká vo Francúzsku štvrtá sezóna za sebou. "V budúcnosti by som si ešte rada vyskúšala aj inú súťaž či krajinu. Nechávam to na osud, kam ma zavedie," doplnila 55-násobná reprezentantka SR.