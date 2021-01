Pavelka je druhým Slovákom v Bahrajne

Riffa 7. januára (TASR) – Člen širšieho kádra slovenskej volejbalovej reprezentácie Martin Pavelka zamieril na prelome kalendárnych rokov z českého extraligového Příbramu do Bahrajnu, do konca ročníka si bude obliekať dres tamojšieho popredného klubu Dar Kulaib.



V najmenšej spomedzi arabských krajín si zahrá ako druhý slovenský volejbalista v histórii, smečiar Peter Janušek pred desiatimi rokmi v sezóne 2010/2011 získal s Al-Muharraqom majstrovský titul.



Do ostrovného kráľovstva v Perzskom zálive pricestoval 28-ročný smečiar v sobotu večer. V nedeľu proti Al-Najme (3:2) ešte nehral, ligový debut by mohol zažiť vo štvrtok proti Al-Ahli. V osemčlennej súťaži aktuálne prebieha 14-kolová základná časť, jej odvetná polovica odštartovala 26. decembra. Dar Kulaib je po deviatich kolách tretí so ziskom 20 bodov (bilancia 7-2), vyššie v tabuľke sú len obhajca titulu Al-Muharraq (9-0, 26 b.) a Al-Ahli (8-1, 25 b.). Všetky zápasy sa hrávajú v športovej hale v Riffe. Pavelka je v tíme brazílskeho trénera Sergia Cunhu jediný legionár.



„Klub má bohatú históriu a vždy útočí na titul, čo sa očakáva aj odo mňa. Samozrejme, budem sa snažiť ukázať to najlepšie," povedal pre web Slovenskej volejbalovej federácie Pavelka a z Bahrajnu ponúkol svoje prvé dojmy.



„Krajina je veľmi zaujímavá. Ostrov je maličký, za 30 minút ho autom prejdete celý. Najskôr ma zaskočilo počasie – z lietadla som vystúpil v bunde, mikine a rifliach a v týchto 25 stupňoch som sa takmer uvaril. Veľmi milo ma prekvapili ľudia. Mal som v súvislosti s tunajšou mentalitou určité obavy, ale všetci sú veľmi milí a nápomocní."



Moslimská krajina prináša svoje špecifiká. „Najväčším zážitkom pre mňa bolo, keď v prvý deň ráno o piatej začali zvolávať na modlitbu. Reproduktor mám priamo za oknom a takmer som spadol z postele," vraví Pavelka.



Šírenie koronavírusu majú v Bahrajne podľa štatistík aktuálne pod kontrolou. „Všetko je tu otvorené, ale ľudia si dávajú naozaj veľký pozor, nosia rúška a všetko sa dezinfikuje. Začalo sa tu už aj očkovať a vakcínu vybavili aj pre mňa, čo ma teší," konštatoval Pavelka, pre ktorého je Bahrajn po Belgicku a Česku treťou zahraničnou zastávkou.