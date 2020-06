Prelínačka žien nebude, Žilina a Pezinok s právom účasti v extralige

Bratislava 30. júna (TASR) - Volejbalová extraliga žien 2020/2021 môže mať až deväť účastníkov. Do najvyššej súťaže boli mimoriadne zaradené tímy VA Žilina a ŠVK Pezinok, ktoré sa o postup medzi elitu mali stretnúť v prelínacej súťaži.



Správna rada Slovenskej volejbalovej federácie (SR SVF) na návrh Súťažnej komisie SVF (SK SVF) prelínaciu súťaž zrušila. VA Žilina a ŠVK Pezinok, ktoré v minulej sezóne pôsobili v 1. lige, získali právo účasti v budúcej sezóne extraligy - bez možnosti obchodovania s licenciou účastníka.



Uzávierka prihlášok do extraligy 2020/2021 je vzhľadom na dôsledky pandémie koronavírusu mimoriadne predĺžená do 31. júla 2020.