Volejbalový tréner Kardoš sa vracia do extraligy, povedie Prešov

Bratislava 29. mája (TASR) - Nový tréner slovenskej mužskej volejbalovej reprezentácie Marek Kardoš bude v sezóne 2020/2021 na klubovej úrovni viesť hráčov VK MIRAD PU Prešov. Extraligový účastník o tom v piatok večer informoval prostredníctvom sociálnych sietí. Kardoš, ktorý v uplynulých dvoch ročníkoch sedel na lavičke maďarského VRC Kazincbarcika, nahradí vo funkcii Erika Digaňu.



Štyridsaťšesťročný Kardoš mal počas týchto dní absolvovať v Zlatej európskej lige súťažnú premiéru ako hlavný tréner národného tímu, všetkému vystavila stopku pandémia koronavírusu. Zatiaľ nie je isté, či reprezentácia pod Kardošovým vedením odohrá v tomto roku v druhej polovici augusta a úvode septembra plánovanú kvalifikáciu na majstrovstvá Európy 2021.



Bývalý výborný nahrávač, ktorý v slovenskom drese odohral 130 zápasov a štartoval na dvoch majstrovstvách Európy (1997, 2001), nastúpil na profesionálnu trénerskú dráhu v roku 2010, keď viedol poľský tím AZS Čenstochová a v roku 2012 s ním získal európsky Challenge Cup. V rokoch 2016 - 2018 bol hlavným trénerom VKP Bystrina SPU Nitra a počas troch sezón priviedol klub spod Zobora k dvom majstrovským titulom (2016, 2017), čo mu dvakrát vynieslo honor Tréner roka (2016, 2017). V lete 2018 sa presunul do Kazincbarciky, s ktorou v prvej sezóne získal maďarský titul. Od decembra 2013 do júla 2015 bol v realizačnom tíme reprezentácie SR asistentom Taliana Flavia Gulinelliho.



Kardoš ako hráč začal s volejbalom vo VKP Bratislava, na Slovensku pôsobil aj v Petrocheme Dubová a Matadore Púchov. V zahraničí hral vo Francúzsku za Nice a Rennes, v Rakúsku si obliekal dres hotVolleys Viedeň a presadil sa aj v kvalitnej poľskej lige v tímoch Mostostal Azoty Kedzierzyn-Kožle a Čenstochovej, kde po sezóne 2009/2010 ukončil hráčsku kariéru a stal sa trénerom zeleno-bielych. Rodák z Bratislavy získal v drese VKP šesť majstrovských titulov, dvakrát sa stal šampiónom Poľska s Kedzierzynom-Kožle (2002, 2003), s ktorým si dvakrát zahral aj vo Final Four Ligy majstrov (4. miesto v roku 2002, 3. miesto v roku 2003).