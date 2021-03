Slávia túži po prvej Trofeji Štefana Pipu, Nové Mesto chce prekvapiť

CESTA TÍMOV DO SUPERFINÁLE



SLÁVIA EU BRATISLAVA



Štvrťfinále: Prešov 3:0 (v Novom Meste)



Semifinále: Strabag Pezinok 3:1 vonku, 3:0 doma



VK NOVÉ MESTO NAD VÁHOM



Štvrťfinále: Trnava 3:0 (v Novom Meste)



Semifinále: UKF Nitra 2:3 vonku, 3:2 doma /postup lepším pomerom lôpt - v súčte 217:215/



PREHĽAD VÍŤAZOV SLOVENSKÉHO POHÁRA ŽIEN



14 - Slávia Bratislava (1993, 1994, 1995, 1996, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019)



5 - Doprastav Bratislava (2008, 2009, 2011, 2012, 2014)



1 - Senica (2007), Strabag Bratislava (2018), Strabag Pezinok (2020)



Pozn.: V rokoch 1997 - 2002 sa o Slovenský pohár nebojovalo.

Bratislava 6. marca (TASR) - V nitrianskej hale na Klokočine sa v nedeľu uskutoční Superfinále Slovenského pohára žien, v ktorom sa stretnú Slávia EU Bratislava a VK Nové Mesto nad Váhom. Súboj sa začne o 15.00 h, v priamom prenose ho odvysiela internetová televízia Huste.TV. Víťaz Superfinále získa Trofej Štefana Pipu, ktorá sa udeľuje od minulého roka.V pozícii favorita bude suverénny extraligový líder Slávia EU, ktorý v tejto sezóne prehral z 21 stretnutí len raz a Nové Mesto zdolal vo všetkých štyroch vzájomných súbojoch, čím natiahol šnúru ligových výhier nad Považankami na 17 zápasov. Novomešťanky, ktoré postupom do finále cez Volley project UKF Nitra dosiahli doteraz najväčší úspech v klubovej histórii, však neskladajú zbrane a aj vo finále chcú zabojovať o prekvapenie.Družstvo Slávie, ktoré chce pridať do klubovej vitríny pätnásty pohárový triumf, sa v uplynulých dňoch muselo popasovať aj s mimošportovými výzvami v podobe karantény, tréner Michal Matušov so svojím realizačným tímom však v rámci možností pripravil tím čo najlepšie.povedal Matušov, ktorý v nedeľu nebude mať k dispozícii kompletný káder.Slávistky od úvodu sezóny v extralige dominujú, čo dokumentuje dosiaľ jediná prehra.pripomenul Matušov tesnú prehru 2:3 z bratislavských Pasienkov v historicky prvom súboji o Trofej Štefana Pipu so Strabagom Pezinok.Práve v ligovom súboji v Pezinku, ktorý bol zároveň prvým semifinálovým duelom Slovenského pohára, sa pred vyše mesiacom zranila brazílska nahrávačka rekordného 18-násobného majstra Bruna Caixetová. Tesne pred uzávierkou prestupov tak Slávia doplnila na súpisku 33-ročnú Andreu Snopkovú, ktorá si vlani obliekala pezinský dres a ako jediná z finálových aktérok už má svoje meno na podstavci novej pohárovej trofeje.Kormidelník Slávie pred finále nabáda svoj tím k ostražitosti.doplnil Matušov.Volejbalistky Nového Mesta predviedli v semifinále jeden z najväčších pohárových obratov histórie. Víťazstvo mali na dosah už v prvom meraní síl s tímom UKF na finálovej palubovke v Nitre, kde v tajbrejku viedli 14:11, ale prehrali 14:16. V domácej odvete stratili prvé dva sety v tesných koncovkách, keď neudržali veľký náskok. Za tohto stavu museli nielen získať tri sety po sebe, ale aj potrebným bodovým rozdielom. V treťom sete dokázali Novomešťanky doslova utiecť hrobárovi z lopaty (20:23) a od toho momentu dianie na domácej pôde celkom ovládli (25:16, 15:7), čo im napokon prinieslo v súčte postup o dve lopty (217:215).zhodnotil tréner Juraj Šujan a na margo "kalkulačkového záveru" dodal:Kouč Novomešťaniek si uvedomuje, v akej pozícii sa jeho tím vo finále predstaví:Aj Nové Mesto pred uzávierkou súpisiek doplnilo do kádra jednu hráčku - 28-ročnú smečiarku Máriu Viedenskú, zaslobodna Crkoňovú - ktorá v kadetskej reprezentácii spoločne s Nikolou Radosovou, Ninou Herelovou či Karin Palgutovou vybojovala 4. miesto na ME 2009 v holandskom Rotterdame.povedal Šujan, ktorému už dlhšie chýba v tíme iná bývalá mládežnícka reprezentantka, blokárka Michaela Šušlíková.uzavrel kormidelník Novomešťaniek.