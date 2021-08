Slovenskí volejbalisti odohrajú prvý zápas v Skopje až v piatok

Aktualizovaný program medzinárodného turnaja mužov v Skopje (19. - 21. 8.):



štvrtok 19. 8.: Severné Macedónsko - Čierna Hora (20.00)

piatok 20. 8.: Čierna Hora - Slovensko (20.00)

sobota 21. 8.: Severné Macedónsko - Slovensko (20.00)

Skopje 19. augusta (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti sa napokon nedostanú do akcie vo štvrtok počas úvodného hracieho dňa medzinárodného turnaja v Skopje (19.-21. augusta). Ich prvý súper Izrael sa z podujatia na poslednú chvíľu odhlásil, keďže dvaja členovia tímu mali priamo v dejisku pozitívne testy na koronavírus.Slováci tak vstúpia do 45. ročníka memoriálu Branka Hadžiiljoského-Čajku, ktorý hrajú v rámci prípravy na septembrový šampionát EuroVolley 2021 (1.-19. septembra), až v piatok.Po odhlásení Izraela budú v hale Borisa Trajkovského bojovať o prvenstvo len tri tímy, okrem Slovákov a domácich Severných Macedóncov aj Čiernohorci. Vo štvrtok sa stretnú balkánski súperi, Slováci nastúpia v piatok proti Čiernohorcom a v sobotu proti Macedóncom. Všetky zápasy sa začnú o 20.00 h, hrá sa bez divákov.Zverenci Mareka Kardoša už v príprave odohrali dva zápasy v Česku (0:3, 0:3), v generálke na šampionát nastúpia budúci týždeň v Nitre proti Portugalčanom (27.-28. augusta). Na ME budú účinkovať v D-skupine v Tallinne a o jednu zo štyroch miesteniek do osemfinále v Ostrave zabojujú proti olympijským víťazom z Tokia Francúzom, domácim Estóncom, Lotyšom, Chorvátom a Nemcom. Slováci sa na ME predstavia ôsmykrát za sebou a celkovo po jedenásty raz. Informoval o tom portál Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).