Volejbal: Slováci podľahli Česku a obsadili posledné miesto v skupine

SLOVENSKO – Česko 0:3 (-19, -24, -18)



79 minút, rozhodovali: Cesare (Tal.), Igor Schimpl (SR)



SR: Smolej, Lamanec, Palgut, Zeman, Ondrovič, Pokopec, Ihnát, Billich, Skasko, Goč, Firkaľ, Viskup, liberovia: Krajčo, Vitko



Česko: Benda, Bryknar, Čech, Indra, Licek, Polák, Srb, Šotola, Špulák, Vašina, Zajíček, liberovia: Moník, Pfeffer

1. Česko 6 5 1 15:7 14*



2. Estónsko 5 3 2 10:8 8



3. Fínsko 5 2 3 8:11 6



4. SLOVENSKO 6 1 5 8:15 5



*- postup do semifinále

Nitra 17. júna (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti zakončili účinkovanie v Zlatej Európskej lige prehrou 0:3 s Českom. V šiestich dueloch C-skupiny nazbierali päť bodov a s určitosťou obsadia posledné 4. miesto. Česi ovládli tabuľku so ziskom 14 bodov a postúpili do semifinále.Slováci dokázali bodovať naplno iba vo štvrtom stretnutí skupiny, keď v Nitre zdolali Fínsko 3:0. Následne boli pod Zoborom blízko k víťazstvu nad Estónskom, keď viedli 2:0 na sety, napokon však prehrali 2:3.Slováci nastúpili proti favoritovi duelu nebojácne a po piatich výmenách viedli 4:1. Následne Čechom zafungovala hra na podaní a postupne si vypracovali náskok. Domáci boli za stavu 17:18 blízko k zdramatizovaniu prvého setu, to však Česi nedopustili a sériou štyroch bodov položili základ výhry v pomere 25:19. Slováci boli v druhej časti hry agresívnejší v útoku a kontrolovali priebeh setu. Koncovku však lepšie zvládli hostia, ktorí odvrátili dva setbaly a po výsledku 26:24 boli krok od triumfu. Hostia si vypracovali v tretej časti náskok šiestich bodov. Slováci v závere setu stiahli rozdiel na tri body, Česi si však koncovku postrážili a víťazstvom 3:0 na sety spečatili postup do semifinále.