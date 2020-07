Slováci sa zišli v Nitre, Kriško a Krajčovič sa pripoja neskôr

Nominácia mužskej volejbalovej reprezentácie SR na letný kemp v Nitre (20. júla až 7. augusta 2020):



Nahrávači: Juraj Zaťko (*Komárno*), Peter Porubský (*Prievidza*)



Smečiari: Tomáš Kriško (Liberec/ČR), Matej Paták (*Chaumont/Fr.*), Marcel Lux (Karlovarsko/ČR), Jakub Ihnát (Ostrava/ČR)



Blokári: Peter Ondrovič (České Budějovice/ČR), Šimon Krajčovič (Liberec/ČR), Jakub Kováč (Netzhoppers/Nem.), Ján Jendrejčák (Košice)



Univerzáli: Peter Michalovič (Nantes/Fr.), Filip Gavenda (Teruel/Šp.), Július Firkaľ (*Tokat/Tur.*)



Liberá: Marián Vitko (*Kazincbarcika/Maď.*), Ľuboš Nemec (*Prievidza*)



Náhradníci:



Nahrávač: Samuel Goč (Košice) – na úvod prípravy namiesto J. Zaťka



Smečiar: Martin Pavelka (Příbram/ČR)



Blokár: Michal Zeman (Myjava)



Libero: Pavol Kurej (Košice)



*pozn.: hráči s hviezdičkami majú uvedené kluby ešte zo sezóny 2019/2020, ostatní už pre sezónu 2020/2021



Realizačný tím:



Tréner: Marek Kardoš



Asistenti trénera: Richard Vlkolinský, Gabriel Chochoľak



Tímový manažér: Jozef Chudý



Štatistik: Martin Dobiaš



Fyzioterapeut: Krzysztof Jakubiak

Nitra 20. júla (TASR) – Slovenská volejbalová reprezentácia sa dnes v Nitre stretla na kontrolnom zraze pred trojtýždňovým letným kempom, ktorý potrvá do 7. augusta. Novému trénerovi Marekovi Kardošovi sa hlásilo 12 hráčov. Spomedzi nominovaných chýbali dvojica spoluhráčov z Liberca Tomáš Kriško a Šimon Krajčovič a rekordér v počte reprezentačných štartov Juraj Zaťko.povedal Kardoš na oficiálnej stránke Slovenskej volejbalovej federácie.Najbližším vrcholom pre slovenský tím bude kvalifikácia ME 2021, ktorú pre pandémiu presunuli z augusta a septembra na január budúceho roka. Slováci budú o jedenástu účasť na európskom šampionáte a ôsmu za sebou bojovať v E-skupine s Rumunmi, Švajčiarmi a Albáncami. Prvý turnaj sa uskutoční od 7. do 10. januára 2021 na Slovensku, druhý turnaj o týždeň neskôr v Rumunsku. Na šampionát s 24 účastníkmi, ktorý budú hostiť Poľsko, Česko, Fínsko a Estónsko, postúpia víťazi siedmich skupín priamo a päť najlepších tímov z druhých priečok.uviedol 46-ročný kouč.Volejbalista roka 2019 Peter Michalovič už zažil Kardoša v národnom tíme ako asistenta talianskeho trénera Flavia Gulinelliho.povedal 30-ročný univerzál francúzskeho Nantes.Na metódy nového kouča je zvedavý aj ďalší ostrieľaný reprezentant, smečiar Matej Paták.Tesne pred zrazom absolvovali testy na koronavírus v spolupráci s Alpha medical všetci hráči aj realizačný tím – všetci s negatívnym výsledkom.povedal Paták a na margo presunu kvalifikácie ME dodal:Účastník predchádzajúcich štyroch európskych šampionátov (2013 až 2019) by po dvoch sezónach v Chaumonte mal Francúzsko opustiť.Do reprezentácie sa po takmer piatich rokoch vrátil libero Ľuboš Nemec, účastník ME 2015 v Taliansku. V minulých rokoch sa počas letnej sezóny venoval predovšetkým plážovému volejbalu.povedal 25-ročný Zvolenčan, ktorý spoločne s Marekom Ludhom vyhral úvodné tri turnaje tohtoročnej série majstrovstiev Slovenska v beachvolejbale. Trénera Kardoša potešil Nemcov návrat do národného tímu: