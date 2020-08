Slovenky budú hrať na ME do 19 rokov o 5.– 8. miesto

ME volejbalistiek do 19 rokov:



I. skupina (Zenica/Bos. a Herc.):



Bosna a Hercegovina – Slovensko 1:3 (-19, 22, -26, -16)

Rozhodovali: Varbanov (Bul.) a Feshti (Alb.), hralo sa bez divákov



Bosna: Popičová 3, Čelarová 15, Markovičová 9, Vukojeová 5, Buljubašičová 11, Garičová 6, liberá Albijaničová a Joldičová (Glibičová 6, Halilovičová 1, Topalovičová 3, Iličová 0). Tréner: N. Buljubašič.



Slovensko: A. Fričová 12, Smiešková 12, Návratová 3, Kucserová 15, Tereza Hrušecká 14, Kohútová 1, libero Justhová (Laučíková 2, Dlhošová 12, Čierna 0, Valentová 1). Tréner: J. Hančák.



Ďalší stredajší výsledok I. skupiny:



Poľsko – Bielorusko 2:3 (-23, -23, 19, 19, -12)

Tabuľka I. skupiny:



1. Bielorusko 3 0 9:5 7 b. - istý postup do semifinále



2. Poľsko 2 1 8:3 7 b.



3. Srbsko 2 1 8:4 7 b.



4. SLOVENSKO 1 3 5:10 3 b. - účasť v skupine o 5.-8. miesto



5. Bosna a Herc. 0 3 1:9 0 b.



II. skupina (Osijek/Chor.):



Bulharsko - Chorvátsko 3:2 (25, -24, 19, -22, 16)



Turecko - Francúzsko 1:3 (23, -22, -23, -21)



Konečná tabuľka II. skupiny:



1. Francúzsko 3 0 9:3 8 b. - postup do semifinále



2. Turecko 2 1 7:3 6 b. - postup do semifinále



3. Bulharsko 1 2 3:8 2 b. - účasť v skupine o 5.-8. miesto



4. Chorvátsko 0 3 4:9 2 b. – účasť v skupine o 5.– 8. miesto

Ďalší program Sloveniek:



SKUPINA O 5. – 8. MIESTO (Osijek/Chor.)



Sobota 29. 8.:



Tretí z I. skupiny – Chorvátsko 17:30



Bulharsko – SLOVENSKO 20:00



Nedeľa 30. 8.:



o 7. miesto 15:00



o 5. miesto 17:30

Zenica 27. augusta (TASR) – Slovenská volejbalová reprezentácia junioriek bude na majstrovstvách Európy 2020 hráčok do 19 rokov (22. - 30. augusta) v Bosne a Hercegovine a Chorvátsku bojovať o umiestnenie v skupine o 5. – 8. miesto. Zverenky trénera Jaroslava Hančáka si účasť vo víkendových bojoch v chorvátskom Osijeku zabezpečili stredajším večerným víťazstvom 3:1 (19, -22, 26, 16) nad domácim výberom Bosny a Hercegoviny na záver svojho účinkovania v I. skupine v Zenici.Slovenky obsadili v bosnianskej skupine 4. priečku (bilancia 1-3) a v sobotu o 20:00 nastúpia proti Bulharkám, tretiemu tímu z II. skupiny. Víťaz bude hrať v nedeľu o konečné 5. miesto, zdolaný o 7. pozíciu.