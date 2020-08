Slovenky do 19 rokov prehrali na ME v Zenici so Srbskom 1:3

ME volejbalistiek do 19 rokov:



I. skupina: SLOVENSKO - Srbsko 1:3 (-19, -20, 22, 20)



zápas trval 104 minút, rozhodovali: Varbanov (Bul.) a Milojevič (Slovin.)

Zenica 22. augusta (TASR) - Slovenské volejbalové juniorky neúspešne vstúpili do turnaja ME hráčok do 19 rokov. V dueli I. skupiny v bosnianskej Zenici prehrali so Srbskom 1:3. V nedeľu ich čakajú Poľky. Slovenky po dvoch setoch prehrávali 0:2, ale tretiu časť získali vo svoj prospech a vo štvrtej dlho viedli. Koncovka stretnutia však patrila favoritkám skupiny Srbkám.Jaroslav Hančák, tréner SR "19" /zdroj: svf.sk/: "