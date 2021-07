Slovenky na ME 16 vo volejbale podľahli Maďarsku 0:3

ME 2021 dievčat do 16 rokov - nedeľa:



o 7. miesto (Humenné)



SLOVENSKO - Maďarsko 0:3 (-20, -20, -18)



Rozhodovali: Verrascinová (Tal.) a Stojčičová-Fogelová (Izr.), 100 divákov.



Slovensko: Dreisigová 7, Boldocká 8, Nespalová 1, Cibulová 4, Kánová 17, Bíliková 0, libero Štefaníková (Grocká 1, D. Jančová 0, Moníková 1). Tréner: M. Matušov.



Maďarsko: Jámborová 9, Kállaiová 5, Erössová 14, Botyánszkiová 11, Nagyová 3, Vértesová 3, libero Benczeová. Tréner: G. König.

Humenné 18. júla (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky do 16 rokov prehrali v nedeľu na domácich majstrovstvách Európy v Humennom a maďarskej Níreďháze (10.-18. júla) s Maďarskom 0:3. Na šampionáte tak skončili na konečnom ôsmom mieste.Zverenky Michala Matušova na šampionáte splnili základný cieľ, ktorým bol postup zo základnej skupiny do víkendových bojov o umiestnenie. Na ME zvíťazili v úvodných zápasoch nad Rumunskom (3:0) a Chorvátskom (3:1), neskôr už v skupine nestačili na kvalitné tímy Talianska (1:3), Srbska (0:3), Bulharska (1:3) a cez víkend na Poľsko (0:3) a Maďarsko (0:3).Po vyrovnanom úvode získali Maďarky v prvom sete päťbodový náskok (15:10), Slovenky ešte dokázali vyrovnať (19:19), súperky im však opäť odskočili a ujali sa vedenia. V polovici druhej časti ešte Slovenky viedli 12:10, brzdili ich však vlastné chyby - Maďarky aj vďaka nim otočili na 18:14, koncovku si ustrážili a viedli 2:0. V treťom sete Maďarky odskočili zo 6:6 na 13:8 a víťazstvo si už nenechali vziať. Najviac bodov (17) získala v zápase smečiarka SR Michaela Kánová.(zdroj: www.svf.sk):, tréner SR 16:, smečiarka SR 16: "univerzálka SR 16: "