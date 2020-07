Slovenky na Majstrovstvách Európy hráčok do 19 rokov zistili svoj žreb

Žreb ME do 19 rokov žien (22. - 30. augusta 2020):



I. skupina (Zenica/BaH): Bosna a Hercegovina, Taliansko, Srbsko, SLOVENSKO, Bielorusko, Poľsko

II. skupina (Osijek/Chor.): Chorvátsko, Rusko, Turecko, Nemecko, Bulharsko, Francúzsko



Nominácia junioriek SR na prvú fázu prípravy do Nitry (11. - 24. júla) pred ME 2020:



nahrávačky: Kristína Laučíková (ŠŠK Bilíkova Bratislava), Zuzana Čurná (VA UNIZA Žilina), Anna Kohútová (COP Nitra)



smečiarky: Karolína Kucserová (COP Nitra), Sára Dlhošová (VK Brusno), Deána Valentová (COP Nitra), Alexandra Fričová (Slávia EU Bratislava)



blokárky: Tereza Hrušecká (Strabag VC Bilíkova Pezinok), Ema Smiešková (ŠŠK Bilíkova Bratislava), Rebecca Földesiová (Palas VK Levice), Martina Špačková (ŠŠK Bilíkova Bratislava)



univerzálky: Diana Návratová (VM Senica), Kristína Čierna (MVK Nové Mesto nad Váhom), Dominika Žilavá (COP Nitra)



liberá: Zuzana Justhová (COP Nitra), Diana Šuleková (COP Nitra)



Realizačný tím:



Tréner: Jaroslav Hančák

Asistenti trénera: Lukáš Lanča, Ondrej Spišák

Fyzioterapeutka: Mária Franková

Štatistik: Samuel Rosinský



Program junioriek SR "19":



11. - 24. júla: príprava v Nitre



28. júla - 6. augusta: príprava v Nitre



9. - 20. augusta: príprava v Nitre



22. - 30. augusta: ME v Bosne a Hercegovine a Chorvátsku

Bratislava 23. júla (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky do 19 rokov (roč. nar. 2002 a mladšie) spoznali súperov v základnej skupine majstrovstiev Európy, ktoré sa od 22. do 30. augusta 2020 uskutočnia v bosnianskej Zenici a chorvátskom Osijeku.Zverenkyne Jaroslava Hančáka sa predstavia v I. skupine v Zenici spoločne s domácou Bosnou a Hercegovinou, Talianskom, Srbskom, Bieloruskom a Poľskom. V Osijeku sa stretnú domáce Chorvátsko, Rusko, Turecko, Nemecko, Bulharsko a Francúzsko. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v sídle Európskej volejbalovej konfederácie (CEV)." povedal tréner Sloveniek Jaroslav Hančák na oficiálnom webe Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).Pod jeho vedením odštartoval tím prípravu na ME 11. júla v Nitre. "" dodal Hančák." mala pôvodne na konci apríla bojovať o postup na ME na domácom kvalifikačnom turnaji v Humennom s Češkami, Ukrajinkami a Bieloruskami, pre pandémiu koronavírusu však kvalifikačné turnaje zrušili a Slovenky získali miestenku na šampionát ako šieste v európskom rebríčku junioriek. Prvé dva tímy zo skupín postúpia do semifinále, družstvá na tretích a štvrtých priečkach budú hrať o konečné 5. až 8. miesto. Finalistky šampionátu získajú miestenku na budúcoročné MS žien do 20 rokov.