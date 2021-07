Slovenky odohrajú prípravné zápasy v Poľsku

Aktuálna nominácia žien SR v príprave pred šampionátom EuroVolley 2021 (18. augusta - 4. septembra):



Nahrávačky: Barbora Koseková (Aachen/Nem.), Anna Kohútová (*Strabag Bilíkova Pezinok)



Smečiarky: Nikola Radosová (Níreďháza/Maď.), Mária Žernovič (Vasas Budapešť/Maď.), Karin Palgutová (Volero Le Cannet/Fr.), Karolína Fričová (Prostějov/ČR)



Blokárky: Jaroslava Pencová (*Pirane Brusno), Michaela Abrhámová (Mougins/Fr.), Tereza Hrušecká (KP Brno/ČR), Ema Smiešková (*Strabag Bilíkova Pezinok)



Univerzálky: Karin Šunderlíková (Soverato/Tal.), Romana Krišková (*Nevsehir/Tur.)



Liberá: Michaela Španková (UKF Nitra), Skarleta Jančová (*Strabag Bilíkova Pezinok)



Realizačný tím:



Tréner:

Marco Fenoglio

asistenti trénera: Stefano Micoli, Peter Adamec

manažér tímu: Slavomír Huba

štatistik: Daniel Bruch

fyzioterapeut: Patryk Bieda



Program Sloveniek v príprave:



29. - 30. 7.: prípravné zápasy s Poľskom v Bielsku-Bialej (oba o 18.00)



4. - 6. 8.: prípravné zápasy s Gréckom v Solúne



11. - 12. 8.: prípravné zápasy s Českom v Brne



Program Sloveniek v C-skupine EuroVolley 2021 v chorvátskom Zadare:



20. 8.: Maďarsko - Slovensko (20.15)



22. 8.: Chorvátsko - Slovensko (17.00)



23. 8.: Slovensko - Taliansko (17.15)



24. 8.: Švajčiarsko - Slovensko (20.00)



26. 8.: Slovensko - Bielorusko (17.00)

Bratislava 27. júla (TASR) – Prvými súperkami slovenských volejbalistiek v príprave na blížiace sa majstrovstvá Európy v Srbsku, Bulharsku, Chorvátsku a Rumunsku budú napokon reprezentantky Poľska. Oba tímy si vo štvrtok aj piatok od 18:00 zmerajú sily v Bielsku-Bialej. Slovenky budú trénovať v neďalekom Szczyrku.Poľky mali pôvodne v tomto termíne privítať doma Belgičanky, tie však pre výskyt koronavírusu v tíme napokon nepricestujú. Slovenkám zas minulý týždeň z rovnakého dôvodu museli Španielky odrieknuť zápasy v Poprade.povedal pre web Slovenskej volejbalovej federácie tréner Sloveniek Marco Fenoglio.S Poľkami sa Slovenky stretli naposledy v príprave v auguste 2018 v Szczyrku už pod Fenogliovým vedením, výber širšieho kádra SR podľahol domácemu tímu 0:3 a 2:3. Poľky minulý týždeň odohrali v Szczyrku zápasy proti hostiteľkám ME Rumunkám, v ktorých nestratili ani set.Taliansky kormidelník SR pred odchodom do Poľska zúžil nomináciu o päť mien - v príprave nepokračujú nahrávačka Lucia Sedláčková, smečiarky Romana Hudecová a Dominika Drobňáková, blokárka Katarína Körmendyová a libero Ema Magdinová.priblížil Fenoglio. Proti Grékyňám nastúpia Slovenky v Solúne 4. - 6. 8., generálkou na ME budú pre ne zápasy s Češkami v Brne (11. - 12. 8.).Na európskom šampionáte sa Slovenky predstavia v C-skupine v chorvátskom Zadare, ich súperkami v boji o štyri osemfinálové miestenky budú od 20. do 26. augusta postupne Maďarky, domáce Chorvátky, Talianky, Švajčiarky a Bielorusky. Pred dvoma rokmi na ME v Bratislave postúpili do osemfinále a obsadili konečné 12. miesto.