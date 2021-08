Slovenské volejbalistky siahali na tajbrejk, ale v Grécku prehrali 1:3

Výsledok:



Grécko - Slovensko 3:1 (24, -20, 20, 23)



zostava SR: Palgutová 15, Abrhámová 10, Šunderlíková 6, Radosová 6, Pencová 1, Koseková 1, liberá Španková a Jančová (K. Fričová 14, M. Žernovič 2, Krišková 15, Tereza Hrušecká 7, Smiešková 0)

Na archívnej snímke tréner Marco Fenoglio hovorí k hráčkam. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Portaria 6. augusta (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky prehrali v poslednom treťom prípravnom zápase v Grécku s domácimi reprezentantkami 1:3. Zverenkyne trénera Marca Fenoglia sa pripravujú na majstrovstvá Európy, ktoré sa uskutočnia od 18. augusta do 4. septembra. Slovenky v gréckom meste Portaria dvakrát prehrali a raz sa tešili z víťazstva.Prvý set vyhrali domáce volejbalistky v koncovke 26:24. V druhom si slovenské volejbalisti vypracovali náskok a udržali ho do konca. V závere siahali Slovenky na tajbrejk, v štvrtom sete vyhrávali 23:19, ale ďalší bod už nezískali a prehrali 1:3.Domov sa slovenské volejbalistky vrátia v sobotu a od nedele budú v Púchove pokračovať v príprave. V generálke na šampionát EuroVolley sa predstavia v Brne v dvoch zápasoch proti Češkám 11. a 12. augusta. Do dejiska ME chorvátskeho Zadaru odlieta výprava 18. augusta.Na ME v Srbsku, Bulharsku, Chorvátsku a Rumunsku sa slovenské volejbalistky predstavia v C-skupine v Zadare proti Maďarkám, domácim Chorvátkam, Taliankam, Švajčiarkam a Bieloruskám.(zdroj: www.svf.sk), tréner SR: ".", smečiarka SR: "."