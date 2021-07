Slovenky vyhrali v príprave nad favorizovaným Poľskom

Medzištátny prípravný zápas žien - piatok:



BIELSKO-BIALA



Poľsko - Slovensko 1:3 (16, -17, -16, -21)



Poľsko: Grajberová 1, Efimienková-Mlotkowská 6, Wenerská 4, Stysiaková 25, Alagierská 6, Smarzeková 11, libero Stenzelová (Lukasiková 6, Nowická 0, Fedusiová 0, Ziólkowská 0, Górecká 2). Tréner: J. Nawrocki.



Slovensko: M. Žernovič 6, Abrhámová 4, Krišková 2, Radosová 12, Tereza Hrušecká 2, Koseková 0, liberá Španková a Jančová (Pencová 10, Palgutová 19, K. Fričová 11, Kohútová 0). Tréner: M. Fenoglio

Bielsko-Biala 30. júla (TASR) – Slovenské volejbalové reprezentantky sa v druhom prípravnom zápase pred blížiacimi sa majstrovstvami Európy (18. augusta – 4. septembra 2021) postarali o veľké prekvapenie. Zverenkyne trénera Marca Fenoglia vyhrali v Bielsku-Bialej nad domácimi Poľkami 3:1 (-16, 17, 16) a vrátili im tak štvrtkovú prehru.V 25. vzájomnom zápase vyhrali Slovenky nad Poľkami len šiestykrát v histórii. Naposledy sa im to podarilo 5. júna 2016 v zápase Európskej ligy v Twardogóre (3:1), ale domáce Poľky vtedy nastúpili s béčkom, pretože najlepšie volejbalistky hrali v svetovej súťaži FIVB Grand Prix. V konfrontácii najsilnejších tímov zvíťazili slovenské reprezentantky nad Poľkami po viac ako 19-tich rokoch. Predtým naposledy vyhrali v kvalifikácii ME 1. júna 2002 v Bardejove 3:2. Poľky sú v svetovom rebríčku na 13. mieste, o jedenásť priečok vyššie ako Slovenky.Na svoj 101. zápas v najcennejšom drese nastúpila 31-ročná blokárka Jaroslava Pencová a v historickom rebríčku reprezentačných štartov sa vyrovnala Simone Kohútovej-Kleskeňovej. Pred päťnásobnou Volejbalistkou roka sú už len rekordérka Alica Sokolov-Székelyová (121) a Petronela Biksadská (114).Poľky mali prvý set jasne v rukách. Po slabšom príjme Sloveniek dobre bránili a úvodné dejstvo získali hladko 25:16. O prevahe na sieti hovorí štatistiky blokov (7:1). V druhom sete prišli na ihrisko Palgutová a Fričová a obraz hry sa zásadne zmenil. Slovenky hrali podstatne lepšie a od začiatku si vypracovali náskok (5:8, 7:11). Po sérii bodov pri podaní Palgutovej viedli 18:11. Prvý setbal mali Slovenky po ese Fričovej (24:16), set napokon ukončila úspešným útokom Abrhámová a slovenské volejbalistky vyrovnali na 1:1 po vynikajúcom sete 25:17. Slovenky pokračovali vo vynikajúcom výkone, ovládli aj tretí set, ktorý vyhrali hladko 25:16. Poľky nenašli recept na výborne hrajúce slovenské volejbalistky ani v štvrtom sete, ktorí Slovenky vyhrali 25:21 a tešili sa z cenného víťazstva.Slovenky ostanú v Poľsku trénovať až do pondelka, potom sa presunú do Púchova, odkiaľ v utorok odcestujú do gréckeho Solúnu na ďalšie tri prípravné zápasy pred ME (4. - 6. 8.). V generálke na šampionát sa predstavia v Česku (11. - 12. 8.). Na ME budú hrať Slovenky v C-skupine v Zadare proti Maďarkám, domácim Chorvátkam, Taliankam, Švajčiarkam a Bieloruskám.„Som veľmi rada, že sme vyhrali nad veľmi silným súperom. Prvý set nám nevyšiel, podpísalo sa pod to veľa našich chýb, ale potom sme sa zmobilizovali, hrali sme kolektívne, pomáhali sme si a prinieslo to úspech."