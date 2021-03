Volejbal: Slovenská sedemnástka nepostúpila do ďalšej fázy KME

Kvalifikácia ME 2021 hráčov do 17 rokov - I. fáza (turnaj MEVZA) - Zadar (Chor.) - sobota:



O ÚČASŤ V ZÁPASE O 5. MIESTO



Slovensko - Izrael 0:3 (-14, -18, -15)

Slovensko "17": Badáň 3, Hlaváč 1, Brzáč 4, Reľovský 5, Spišský 15, Anderko 3, libero Sýkora (Stríž, Nemergut). Tréner: R. Filípek.



SEMIFINÁLE

Slovinsko - Česko 3:1 (-21, 25, 18, 23)



Chorvátsko - Rakúsko 0:3 (-11, -13, -17)



NEDEĽA



o 5. miesto: Maďarsko - Izrael 0:3 (-22, -22, -18)



o 3. miesto: Česko - Chorvátsko 3:0 (17, 13, 17)



finále: Slovinsko - Rakúsko 3:1 (25, 22, -21, 17)



Konečné poradie:

1. Slovinsko (priamy postup na ME "17"),

2. Rakúsko,

3. Česko,

4. Chorvátsko,

5. Izrael (všetci postup do II. fázy kvalifikácie),

6. Maďarsko,

7. Slovensko

Zadar 14. marca (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti do 17 rokov prišli o šancu predstaviť sa v májovej záverečnej II. fáze kvalifikácie ME. Na turnaji krajín stredoeurópskej zóny MEVZA v rámci I. fázy kvalifikácie prehrali v chorvátskom Zadare s rovesníkmi z Izraela 0:3.Družstvo trénera Rastislava Filípka pre problémy súvisiace s testovaním na koronavírus priamo v dejisku turnaja a nemohlo nastúpiť v kompletnom zložení. Turnaj ovládli Slovinci, ktorí vo finále zdolali Rakúšanov 3:1 a vybojovali si priamy postup na júlový šampionát do Albánska (10. - 18. 7.). Do májovej II. fázy kvalifikácie (6. - 9. 5.) prenikli ďalší štyria v konečnom poradí - Rakúsko, Česko, Chorvátsko a Izrael. Mladí Slováci bez výhry obsadili 7. pozíciu.