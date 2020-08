Volejbalové juniorky prehrali s Chorvátskom 1:3 a obsadili 8. miesto

ME volejbalistiek do 19 rokov:



o 7. miesto:



Chorvátsko - Slovensko 3:1 (17, -21, 10, 20)



Rozhodovali: Niewiarowská (Poľ.) a Popovič (Srb.), hralo sa bez divákov



Chorvátsko: Freundová 9, Mihaljevičová 22, Ištuková 10, Koracová 6, Antunovičová 1, Karatovičová 14, libero Kainzová (Zdilarová 3, Brčičová 0, Pauletičová 3)



Slovensko: Kohútová 3, Dlhošová 12, Tereza Hrušecká 11, Návratová 9, Kucserová 6, Smiešková 10, libero Justhová (Čierna 2, Laučíková 0, A. Fričová 0, Valentová 2)

Osijek 30. augusta (TASR) - Slovenské volejbalové juniorky obsadili na ME hráčok do 19 rokov konečné 8. miesto. V nedeľňajšom súboji o siedmu pozíciu prehrali zverenky trénera Jaroslava Hančáka v Osijeku s domácim Chorvátskom 1:3.Bodovou líderkou zápasu bola domáca univerzálka Andrea Mihaljevičová (22 b.), na strane Sloveniek smečiarka Sára Dlhošová (12) a blokárka Tereza Hrušecká (11), informoval portál SVF.Pre Slovensko to bola v ére samostatnosti celkovo šiesta účasť na ME junioriek (U19), tretia za sebou (2016, 2018, 2020). Z uplynulých šiestich šampionátov (2010 - 2020) chýbali juniorky SR medzi kontinentálnou elitou len raz - v roku 2014. Najlepšie umiestnenie dosiahli na šampionátoch v Srbsku 2010 a v Nitre 2016, keď obsadili 6. pozíciu.