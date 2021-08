Slovenské kadetky sa predstavia na MS do 18 rokov v Mexiku

Zloženie základných skupín MS 2021 dievčat do 18 rokov v mexickom Durangu (20. - 29. septembra):



A-skupina: Mexiko, Kamerun, Srbsko, Kanada, Poľsko

B-skupina: Taliansko, Turecko, Peru, Egypt, Dominikánska rep.

C-skupina: USA, Rumunsko, Nigéria, Thajsko, Portoriko

D-skupina: Brazília, Rusko, Bulharsko, Argentína, SLOVENSKO



Širšia nominácia kadetiek SR na MS "18" do Mexika:



Nahrávačky: Simona Slivková (ŠŠ Nitra), Ema Štermenská (ŠŠK Bilíkova Bratislava)

Smečiarky: Alexandra Fričová (Slávia UK Bratislava), Deana Valentová (VK Spišská Nová Ves/ŠŠ Nitra), Tamara Hrušecká (ŠŠK Bilíkova Bratislava), Klára Jozeková (ŠŠ Nitra)

Blokárky: Nina Boledovičová (ŠŠK Bilíkova Bratislava), Kristína Kartíková (ŠŠ Nitra), Kamila Slivková (ŠŠ Nitra)

Univerzálky: Radka Hašková (Slávia UK Bratislava), Marína Siládiová (TJ Slávia TU Zvolen/ŠŠ Nitra), Ivana Skopalová (ŠŠK Bilíkova Bratislava)

Liberá: Zuzana Justhová (VK Junior 2012 Poprad/ŠŠ Nitra), Natália Miková (ŠŠ Nitra)



Realizačný tím:



Tréner: Marek Maličký, asistentka trénera: Nina

Babjáková, manažér tímu: Marek Prokeš,

Štatistička: Veronika Mihaliková (fyzioterapeut v riešení)

Bratislava 30. augusta (TASR) – Slovenské kadetky sa predstavia na septembrových MS volejbalistiek do 18 rokov v mexickom Durangu (20.-29. septembra). Slovensko získalo miestenku na šampionát po odrieknutí viacerých krajín pre komplikácie spojené s pandémiou koronavírusu na základe postavenia vo svetovom rebríčku tejto kategórie, v ktorom mu patrí 23. pozícia.povedal prezident SVF Marek Rojko na oficiálnom webe federácie.Slovenské kadetky boli blízko k miestenke na MS do Mexika už vlani v októbri na európskom šampionáte do 17 rokov v Čiernej Hore, v kľúčovom súboji o prienik do najlepšej šestky vtedy po veľkom boji podľahli Poľkám 1:3 a obsadili 8. miesto.V Mexiku sa v rámci XVI. edície MS tejto kategórie predstaví 20 tímov v štyroch päťčlenných skupinách, z ktorých najlepší štyria postúpia do osemfinále a tímy na piatych priečkach budú hrať o konečné 17.-20. miesto. Slovenky sa v D-skupine stretnú s víťazom ME 17 Ruskom, juhoamerickými zástupcami Brazíliou a Argentínou a s Bulharskom, ktoré na šampionáte v Podgorici zdolali v skupine 3:1. Rozpis zápasov bude známy neskôr. Zlato z Egypta 2019 obhajujú Američanky.povedal tréner kadetiek SR Marek Maličký.Pre slovenský volejbal to je prvá účasť na mládežníckom svetovom šampionáte po desiatich rokoch. V lete 2011 sa najskôr v júli v Peru predstavili juniorky na MS "20" pod vedením Mareka Rojka a následne v auguste v Turecku štartovali kadetky s trénerkou Evou Kosekovou na MS "18".