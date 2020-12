Slovenské tímy zabojujú v kvalifikácii o ME 2021 až v máji

Bratislava 4. decembra (TASR) – Slovenské volejbalové reprezentácie žien a mužov nebudú bojovať o postup na majstrovstvá Európy 2021 ani v januári. Európska volejbalová konfederácia (CEV) rozhodla pre zložitú pandemickú situáciu o odložení väčšiny kvalifikačných turnajov na prvú polovicu mája. V januári napokon odohrajú len turnaje v Izraeli a Severnom Macedónsku (muži) a Bielorusku (ženy).



Kvalifikáciu mali Slováci pôvodne odohrať už v auguste a úvode septembra tohto roka systémom doma a vonku. Na konci júna CEV rozhodla o odklade takmer kompletného programu na január (odohrali len jednu mužskú skupinu na Cypre) a zmene formátu na systém dvoch turnajov pre každú skupinu. Pre nepriaznivú situáciu so šírením koronavírusu prišiel teraz ďalší odklad.



„V posledných týždňoch sme absolvovali viacero konferenčných videohovorov, všetky tímy v našich skupinách sa jednomyseľne zhodli na odklade na neskorší termín.



Usporiadať turnaje a zvládnuť súvisiacu logistiku by bolo v aktuálnej situácii mimoriadne komplikované a taktiež priveľké riziko. Veríme, že o päť mesiacov bude situácia výrazne lepšia a že na tribúny sa bude môcť – aspoň do určitej miery – vrátiť aj fanúšikovia," uviedol pre oficiálny web Slovenskej volejbalovej federácie jej generálny sekretár Tomáš Singer.



Muži Slovenska budú bojovať o postup na ME s Rumunmi, Švajčiarmi a Albáncami, na Slovenky čakajú zápasy s tímami Fínska, Čiernej Hory a Kosova. Slováci sa najskôr predstavia doma a o týždeň neskôr v Rumunsku, Slovenky odštartujú kvalifikačné boje v Čiernej Hore a uzavrú ich v domácom prostredí.



Z mužskej kvalifikácie postúpia na šampionát víťazi siedmich skupín a päť najlepších z druhých priečok. Ženská kvalifikácia má šesť skupín a z každej preniknú na ME po dva tímy. Slovenskí volejbalisti budú bojovať o celkovo jedenástu účasť na európskom šampionáte a ôsmu za sebou. Slovenky sa na ME v ére samostatnosti predstavili dosiaľ štyrikrát.



Šampionáty budú mať po druhý raz 24 účastníkov a rovnako ako vlani sa uskutočnia v štyroch krajinách. Mužov privítajú Poľsko, Česko, Fínsko a Estónsko, ženy sa predstavia v Srbsku, Bulharsku, Chorvátsku a Rumunsku. Spolu s hostiteľmi už má istotu účasti aj ďalších osem najlepších z ME 2019.



CEV v piatok oznámila aj všetkých šesť hostiteľských miest šampionátu mužov. Základné skupiny odohrajú v Krakove, Ostrave, Tallinne a Tampere. Osemfinále a štvrťfinále sú na programe v Gdansku a Ostrave a o medaily sa bude bojovať v Katoviciach.