Volejbal: Slovenskí reprezentanti odštartovali letný blok prípravy

Nominácia na prípravný kemp v Nitre – (24.7.-12.8.)



Nahrávači: Peter Barták (VK MIRAD UNIPO Prešov), Ľuboš Skasko (TJ Spartak Myjava), Matúš Jalovecký (VC Bitterfeld-Wolfen/Nem.)



Smečiari: Jakub Ihnát (VK Karlovarsko/ČR), Július Firkaľ (Le Plessis-Robinson Volley-Ball/Fr.), Branislav Skasko (TJ Spartak Myjava), Michal Petráš (Tinet Prada di Pordenone/Tal./A2), Martin Pavelka (bez angažmánu), Martin Rendla (ŠVK Tatran Banská Bystrica-Slovenská Ľupča/SŠŠ Volejbal Trenčín-Projekt RD SVF)



Blokári: Andrej Billich (VKP Bratislava), Filip Mačuha (Rieker UJS Komárno), Michal Zeman (TJ Spartak Myjava), Branislav Hanúsek (Riekej UJS Komárno)



Univerzálni hráči: Patrik Lamanec (VK Karlovarsko/ČR), Tobias Viskup (TJ Spartak Myjava)



Liberá: Samuel Paňko (TJ Spartak Myjava), Filip Makónyi (VK ONE Ružomberok/SŠŠ Volejbal Trenčín-Projekt RD SVF)



Realizačný tím: Steven Vanmedegael (hlavný tréner), Michal Masný, Tomáš Samsely (asistenti trénera), Michal Kotulič (štatistik), Slavomír Huba (tímový mnažér), Boris Brajer (fyzioterapeut)



Nitra 24. júla (TASR) - Slovenská reprezentácia volejbalistov odštartovala v pondelok letný blok prípravy. Ten bude trvať do 12. augusta, no nie je počas neho v pláne žiadny prípravný zápas. Jedna z priorít bude zapracovať do tímu mladých a talentovaných hráčov.povedal tréner Steven Vanmedegael pre oficiálnu zväzovú stránku.V tíme sa predstavia aj piati volejbalisti, ktorí štartovali uplynulý víkend v kvalifikácii ME 2024 hráčov do 22 rokov v rakúskom Steinbrunne – Ľuboš Skasko, Branislav Skasko, Andrej Rendla, Branislav Hanúsek a Filip Makónyi.tvrdí Vanmedegael.Počas kempu neodohrajú Slováci ani jedno prípravné stretnutie.vysvetlil pre svf.sk belgický tréner na slovenskej lavičke.