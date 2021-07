Slovensky prehrali v príprave na ME s domácimi Poľkami

Medzištátny prípravný zápas žien - štvrtok:



BIELSKO-BIALA



Poľsko - Slovensko 3:1 (17, 15, -19, 21)



Poľsko: Górecká 9, Efimienková-Mlotkowská 7, Wenerská 1, Lukasiková 11, Alagierská 14, Stysiaková 20, libero Stenzelová (Nowická 2, Grajberová 2, Smarzeková 2, Czyrniaňská 1)



Slovensko: Palgutová 5, Abrhámová 4, Šunderlíková 3, Radosová 9, Pencová 1, Koseková 0, liberá Španková a Jančová (Krišková 16, K. Fričová 8, M. Žernovič 5, Kohútová 0, Tereza Hrušecká 2)

Bielsko-Biala 29. júla (TASR) – Slovenské volejbalistky prehrali v prvom prípravnom zápase pred ME, ktoré sa uskutočnia 18. augusta až 4. septembra. Vo štvrtkovom zápase podľahli v Bielsku-Bialej domácim Poľkám 1:3 (-17, -15, 19, -21). Oba tímy sa stretnú aj v piatok od 18:00.Skúsená 31-ročná blokárka Jaroslava Pencová si vo štvrtok pripísala jubilejný stý štart v najcennejšom drese a stala sa len štvrtou hráčkou v ére samostatnosti na tejto méte. Predtým sa to podarilo Alici Sokolov-Székelyovej (121), Petronele Biksadskej (114) a Simone Kohútovej-Kleskeňovej (101), ktorej zápis môže päťnásobná Volejbalistka roka (2013-2017) vyrovnať už v piatok, informoval portál svf.sk.Slovenky v príprave na ME ešte odohrajú zápasy v Grécku a Česku. Na šampionáte sa predstavia v C-skupine v Zadare proti Maďarkám, domácim Chorvátkam, Taliankam, Švajčiarkam a Bieloruskám.