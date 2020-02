Volejbal-SP: Pezinčanky prvýkrát triumfovali v Slovenskom pohári

Superfinále Slovenského pohára



finále žien:



Strabag VC Bilíkova Pezinok - VK Slávia EU Bratislava 3:2 (17, -23, -20, 21, 7)



Rozhodovali: B. Kováč a Porvazník, 2212 divákov



Pezinok: Sedláčková, Soriová, Ráchelová, Trachová, Herdová, Tereza Hrušecká, liberá Jančová a V. Kováčová (Snopková, Písečná, Trebichavská)



Slávia EU: Ella Erteltová, Šepeľová, Körmendyová, Doluda, Palkovičová, Bufordová, libero Magdinová (Bátovská, A. Fričová, Bojňanská, Škrlecová)



MVP: Tereza Hrušecká (Pezinok)

Hlasy po zápase /zdroj: svf.sk/:



Eva Koseková, trénerka Pezinka: "Som veľmi šťastná. Verila som, že by to mohlo vyjsť; dôležité bolo to, ako sa dievčatá vyrovnajú s tlakom. Dievčatá boli dosť nervózne, nemajú odohraté takéto zápasy. Napokon to však zvládli a tešíme sa zo zisku pohára."







Tereza Hrušecká, blokárka Pezinka: "Bolo to veľmi vyrovnané finále, oba tímy mali lepšie aj horšie momenty. Som však rada, že sme to napokon zvládli. Napriek nepriaznivému stavu sme išli do toho naplno a podarilo sa nám to otočiť. Pocity sú úžasné, získať prvýkrát pre klub pohár. Oslava určite bude, ale chceme sa tešiť aj na konci sezóny, takže musíme tvrdo pracovať ďalej."







Michal Matušov, tréner Slávie EU: "Ťažko sa mi hodnotí zápas, keď mám pocit, že dievčatá si to nerozdali priamo na ihrisku. Nechcem nikomu krivdiť, nemal by som sa k tomu vyjadrovať. Som hrdý na dievčatá, zahrali zrejme svoje aktuálne maximum. Plnili úlohy, lepšie prihrávali, boli odvážne, hľadali riešenia."





Prehľad víťazov Slovenského pohára volejbalistiek podľa počtu prvenstiev:



14 - Slávia Bratislava (1993, 1994, 1995, 1996, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019)



5 - Doprastav Bratislava (2008, 2009, 2011, 2012, 2014)



1 - Senica (2007), Strabag Bratislava (2018), Pezinok (2020)



/v rokoch 1997 - 2002 sa o Slovenský pohár nebojovalo/

Bratislava 9. februára (TASR) - Volejbalistky Strabagu VC Bilíkova Pezinok prvýkrát v klubovej histórii triumfovali v Slovenskom pohári. V nedeľňajšom finále žien na Superfinále SP v Eurovia Aréne v Bratislave vyhrali nad Sláviou EU Bratislava tesne 3:2.Pezinčanky pred viac než 2200 divákmi ako prvé získali novú putovnú Trofej Štefana Pipu. Aktuálny líder parfems.sk extraligy z Pezinka zdolal Sláviu v treťom vzájomnom zápase v sérii. Na pohárové zlato premenil svoju druhú finálovú účasť (predtým 2006). Slávia je rekordným 14-násobným pohárovým šampiónom, pripomenul web SVF.Pezinčanky nastúpili v základnej zostave s argentínskou posilou Soriovou, Slávia bez zranenej Jelínkovej, ktorú zastúpila Palkovičová. Strabag začal lepšie, rýchlo získal veľký náskok a dostal sa do vedenia 1:0. V druhej časti dlho viedli "slávistky", Pezinčanky pri podaní Trebichavskej vyrovnali z 13:18 na 18:18. V dramatickej koncovke napokon rozhodol jediný setbal, ktorý Slávia premenila (25:23) a vyrovnala.Do tretieho setu opäť lepšie vstúpili Pezinčanky (11:6), ale "slávistky" náskok postupne zmazali (15:15) a šnúrou bodov sa dostali až k ôsmim setbalom (24:16), potrebovali päť (25:20). Vo štvrtom sete sa tímy dlho ťahali bod po bode, Slávia pred koncovkou odskočila na 19:16, ale Pezinčanky otočili a vynútili si tajbrejk (25:21). V ňom rýchlo viedli 8:2 a dobre rozbehnutý set už z rúk nepustili.